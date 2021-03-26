На Одещині затримали злочинців, які напали на дружину та доньку підприємця-моряка з Ізмаїла. Зараз вирішується питання щодо запобіжного заходу. Мовиться про тримання під вартою.

Скоїли зловмисники розбійний напад ввечері 15 лютого. А затримали їх аж 26 березня.

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Що відомо про злочин

Четверо чоловіків приїхали до будинку підприємця, коли його не було вдома.

Вони вичекали момент, коли дружина моряка буде виходити з квартири.

Злочинці закрили обличчя балаклавами, щоб забезпечити собі певну анонімність.

Таким чином, зловмисники без перешкод дісталися всередину квартири та побили молоду жінку.

Вони забрали 8 тисяч доларів і 4 тисячі гривень, а також банківську карту, на якій було ще майже 30 тисяч гривень.

Правопорушники поцупили й цінні речі з квартири – прикраси та мобільні телефони. Опісля втекли.

Що відомо про злочинців

Оперативники одразу ж почали розшукувати зловмисників. Вони встановили їхні особи.

Ними виявилися 4 четверо чоловіків віком від 37-ми до 49-ти років: один – житель Ізмаїла, інші троє – з Білгорода-Дністровського.



Затримання злочинців / Фото Нацполіції

Зловмисників також притягують до кримінальної відповідальності за розбійний напад і бандитизм.

Як діяли правоохоронці

До їхнього затримання залучили спецпризначенців, зокрема працівників підрозділу КОРД та військовослужбовців Національної гвардії.

Працівники Ізмаїльської окружної прокуратури провели низку обшуків у ймовірних злочинців. Вони вилучили речі потерпілих, зброю, наркотичні засоби та інші речові докази, які свідчать про їхню злочинну діяльність.



Речові докази / Фото Нацполіції

В чому їх ще звинуватили:

незаконному зберіганні наркотичних речовин,

незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами,

незаконній переробці зброї.



Зброя, яку знайшли у зловмисників / Фото Нацполіції

Вдалось схопити лише трьох членів з групи. Їм оголосили про підозру. Наразі правоохоронці шукають четвертого співучасника злочину.

Відповідно до чинного законодавства, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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