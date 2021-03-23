Поліцейські відкрили ще одне кримінальне провадження за фактом подій на акції під Офісом Президента 20 березня. Справа стосується умисного знищення або пошкодження майна.

Крім того, прокурори погодили підозри кільком активним учасникам. Найближчим часом правоохоронці вручать їх.

Читайте також Фарба змиється, ганьба влади – ніколи, – Стерненко написав новий лист із СІЗО

Нова справа через акцію під ОП

Слідчі столичної поліції за фактом подій під ОП розпочали ще одне кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна,

– йдеться у повідомленні.

Санкція за статтею передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 10 років.

У міністерстві також зазначили, що традиційно на місці проведення акції працювали правоохоронці, однак учасники не реагували на їхні заклики дотримуватися законодавства.

"Організатори заздалегідь планували спровокувати зіткнення з правоохоронцями та, як наслідок, застосування сили під час припинення правопорушень", – кажуть у МВС.

У відомстві також наголосили, що під час акції жодних протистоянь не відбулося: ні поліція, ні протестувальники не зазнали тілесних ушкоджень. Натомість були пошкоджені фасад і двері ОП.

Протест під Офісом Президента: коротко