Правоохоронці хочуть додати до терміну перебування в тюрмі 28-річному "вору в законі". Його підозрюють у скоєнні нещодавно вписаних до Кримінального кодексу злочинів.

Джерело: пресслужба МВС України

Як зазначили правоохоронці, наймолодший кримінальний авторитет зі статусом "вора в законі" Гіга Озургетський, який вже перебуває за ґратами за скоєння замаху на вбивство, може пробути в тюрмі довше, аніж планував.

Дивіться також Чоловік, який загрожував підірвати гранату у McDonald's в Одесі, намагався скоїти суїцид у суді

Його підозрюють у поширенні злочинного впливу в суспільстві особою у статусі "вора в законі" та участі у проведенні сходки.

Перша підозра за новою статею



Крім "вора в законі" підозру оголосили також його поплічникам / Фото поліції України

Разом із Гігою Озургетським фігурантами справи також є двоє смотрящих, яких він призначив у Новгород-Сіверській виправній колонії № 31.

Саме в цьому закладі коронований у 2013 році у Греції злочинець перебуває після рішення суду, винесеного у березні минулого року.

Після прибуття до колонії злочинець призначив смотрящих, чиї рішення були обов'язковими до виконання засудженими під час вирішення конфліктних ситуацій.

Крім того, він займався розподілом незаконно отриманих коштів, а також ухвалив рішення про проведення сходки у колонії.

15 січня відбулося зібрання за участю підозрюваних та ще 13 засуджених, де останні висловили недовіру одному з так званих "смотрящих" за його поведінку. За результатами злочинного зібрання "Гіга Озургетський", підкреслюючи свій статус, залишив за довіреною особою місце смотрящего, та гарантував присутнім, що він, як і всі, буде дотримуватися злодійських традицій,

– зазначили у поліції.



"Вор в законі" разом зі смотрящими керував засудженими / Фото поліції України