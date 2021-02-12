Правоохоронці встановили особу та місцеперебування зловмисника, який, за даними слідства, напав на 52-річного мешканця Вінниці. Злочин стався у березні 2020 року.

Як зазначили в пресслужбі МВС України, якщо провину затриманого визнають в суді, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Також судді можуть покарати чоловіка не тільки ув'язненням, але й конфіскацією майна.

Що відомо про напад на підприємця у Вінниці

За даними слідчих, затриманий напав на будинок бізнесмена, коли той перебував всередині.

Зловмисник був озброєний мисливською рушницею та навіть застосував її.

Під час нападу власник житла отримав вогнепальне поранення.

Також фігурант справи нібито побив літню матір господаря.

Чи пограбував зловмисник господарів будинку, у поліції не зазначили.