Немає чоловіків: одеські поліцейські допомогли розвантажити балони з киснем для лікарні
В Одесі поліцейські розвантажили автомобіль з балонами з киснем для Одеського обласного очного шпиталю ветеранів. Напередодні головна лікарка поскаржилась, що в медзакладі працюють лише жінки, тому виконувати цю роботу просто нікому.
Источник:Поліція Одеської області
На її допис у фейсбуці відреагували у Нацполіції. Правоохоронці 27 березня прийшли на допомогу персоналу шпиталю.
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Поліцейські допомогли працівницям Одеського шпиталю ветеранів
Додаткові місця для хворих на COVID-19 в Одеському обласному очному шпиталі інвалідів Великої вітчизняної війни розгорнули ще в грудні 2020 року.
Головна лікарка медзакладу написала у фейсбуці, що в лікарні працюють лише жінки. І тому нікому розвантажувати балони з киснем, що надходять для пацієнтів з коронавірусом.
На допис одразу відгукнулися чоловіки, які ладні були негайно допомагати. Зокрема, й наші хлопці з батальйону поліції особливого призначення,
– повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Поліцейські розвантажили автомобіль з життєво необхідним для хворих на COVID-19.
Крім цього, правоохоронці збираються допомогати лікарні ще 28 та 29 березня. У Нацполіції закликали всіх охочих долучатися до цього процесу.
Ситуація з COVID-19 на Одещині: що відомо
- Останні кілька днів в регіоні фіксують найбільшу кількість випадків в Україні. За минулу добу, 26 березня, в Одеській області виявили 1 282 нові випадки інфікування коронавірусом.
- Станом на 26 березня, у важкому стані в лікарнях перебувають 223 пацієнти, з них 3 – підключені до апаратів ШВЛ.
- Як повідомляє "Думская", в опорних лікарнях Одеси залишилося всього 20 вільних ліжок для пацієнтів з COVID-19.
- Директорка департаменту охорони здоров'я обладміністрації Наталія Одарій-Захарьєва повідомила, що в області значно зросла смертність від недуги.
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