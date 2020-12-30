К концу года украинцы увидели открытое противостояние – с одной стороны заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, с другой – Национальное антикоррупционное бюро. За все это отвечает президент Зеленский.

Еще в начале года Зеленский выразил свою негативную оценку и готовность перезагружать антикоррупционные органы. Об этом сказал эксперт по политике Александр Солонтай в эфире программы "Что это было" на 24 канале.

Обратите внимание Мы не имеем никаких шансов избавиться от олигархов в 2021 году, – Солонтай

О деле Татарова

В деле с Татаровым – это прежде всего должен был его уволить и разобраться, связано ли это хоть как-то с Микитасем и делом Нацгвардии, считает Солонтай.

Вокруг борьбы с коррупцией – провалена коммуникационная политика. Что должен сделать президент в этом деле? Он должен был бы не разбираться в эпизодах Татарова. Это без разницы. Он должен был сначала уволить Татарова,

– считает специалист.

Тогда, по мнению Солонтая, он бы как президент показал, что у него таких людей не может быть. То есть, должны были быть такие шаги:

Первый – уволить своего человека – Татарова;

Второй – взять показания Микитася, связанные с другими высокопоставленными;

Далее подключают чиновников, так называемую большую рыбу.

"Как президент Зеленский должен был бы возглавить этот процесс и требовать показаний", – сказал Солонтай.

Дело Татарова: что известно

Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме по завладению квартирами Нацгвардии. Говорится об убытках для государства в размере более 81 млн гривен.

18 декабря НАБУ объявило подозрение Татарову.

Максим Микитась – фигурант дела, застройщик. Он заявил, что Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика.

Офис генпрокурора впоследствии передал дело с НАБУ в СБУ. В НАБУ назвали это вмешательством в расследование.

Татарову дважды планировали избрать меру пресечения, однако этого не произошло. Объясняли, что якобы "подозрение было необоснованно".

Кстати, под зданием ВАКС проходила акция протеста. Люди требовали, чтобы суд взял под стражу заместителя руководителя ОП.

Больше о деле Татарова – читайте здесь.