Политику в борьбе с коррупцией провалили, – эксперт прокомментировал дело Татарова
К концу года украинцы увидели открытое противостояние – с одной стороны заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, с другой – Национальное антикоррупционное бюро. За все это отвечает президент Зеленский.
Еще в начале года Зеленский выразил свою негативную оценку и готовность перезагружать антикоррупционные органы. Об этом сказал эксперт по политике Александр Солонтай в эфире программы "Что это было" на 24 канале.
Обратите внимание Мы не имеем никаких шансов избавиться от олигархов в 2021 году, – Солонтай
О деле Татарова
В деле с Татаровым – это прежде всего должен был его уволить и разобраться, связано ли это хоть как-то с Микитасем и делом Нацгвардии, считает Солонтай.
Вокруг борьбы с коррупцией – провалена коммуникационная политика. Что должен сделать президент в этом деле? Он должен был бы не разбираться в эпизодах Татарова. Это без разницы. Он должен был сначала уволить Татарова,
– считает специалист.
Тогда, по мнению Солонтая, он бы как президент показал, что у него таких людей не может быть. То есть, должны были быть такие шаги:
- Первый – уволить своего человека – Татарова;
- Второй – взять показания Микитася, связанные с другими высокопоставленными;
- Далее подключают чиновников, так называемую большую рыбу.
"Как президент Зеленский должен был бы возглавить этот процесс и требовать показаний", – сказал Солонтай.
Дело Татарова: что известно
- Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме по завладению квартирами Нацгвардии. Говорится об убытках для государства в размере более 81 млн гривен.
- 18 декабря НАБУ объявило подозрение Татарову.
- Максим Микитась – фигурант дела, застройщик. Он заявил, что Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика.
- Офис генпрокурора впоследствии передал дело с НАБУ в СБУ. В НАБУ назвали это вмешательством в расследование.
- Татарову дважды планировали избрать меру пресечения, однако этого не произошло. Объясняли, что якобы "подозрение было необоснованно".
- Кстати, под зданием ВАКС проходила акция протеста. Люди требовали, чтобы суд взял под стражу заместителя руководителя ОП.
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