Вакцина компаний Pfizer и BioNTech получила разрешения на использование в США, Великобритании и Израиле. Страны начали первые этапы массовой вакцинации. Пример показали и политики.

США

Чтобы подать пример всем, кто сомневается в вакцине в Штатах, первым вакцинировался вице-президент Майк Пенс. Он использовал одобренный накануне препарат от Pfizer, сообщает 24 канал.

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Вакцинирование Пенса зафиксировали на камеру. Компанию ему составила его жена Карен.

Vice President Mike Pence, second lady Karen Pence and Surgeon General Jerome Adams just received their first doses of the Pfizer coronavirus vaccine. https://t.co/GonWFGXbAr pic.twitter.com/DS4U8MYwLs — CNN (@CNN) December 18, 2020

Желание сделать публичную прививку озвучил также новоизбранный президент США Джо Байден.

Американский народ может быть уверенным, что хоть мы и движемся быстрее чем можно представить, мы буквально не нарушили ни один из стандартов безопасности,

– заверил вице-президент США Майк Пенс.

Израиль

Перед началом массовой вакцинации в Израиле пример представил премьер Беньямин Нетаньяху. Его вакцинировали в прямом эфире.

Вместе с премьером вакцинировали также министра здравоохранения Израиля Юлия Эдельштейна. Президент, который тоже вышел на передовую вакцинации, призвал сделать то же и остальных жителей Израиля.

Даже когда получите вакцины – далее соблюдайте правила безопасности и повышенный уровень гигиены. Даже когда надежда уже на горизонте, сам вирус остается столь же опасным, как и раньше,

– сказал президент Израиля Реувен Ривлин.

Канада

Премьер Канады Джастин Трюдо, который заболел коронавирусом, пообещал публично сделать прививку от COVID-19. Впрочем, решил пропустить вперед медиков, социальных работников и других канадцев из групп риска.



Джастин Трюдо / Фото Getty Images

Трюдо подчеркнул, что не боится последствий для здоровья, ведь полностью доверяет ученым и врачам.

Наша цель состоит в том, чтобы каждый канадец как можно скорее получил доступ к бесплатной, безопасной и эффективной вакцине,

– заметил Джастин Трюдо.

Публичная вакцинация первых лиц государства и в самом деле вызывает положительную реакцию. И хотя ничего героического не происходит, доверие к препаратам все же растет.

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Сейчас сертификации на использование ожидают еще несколько вакцин разных производителей. Вероятно, что начало массовой вакцинации уже в большинстве стран мира даст новый позитивный толчок репутации препаратов.