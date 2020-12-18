Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний прокомментировал передачу главе МИД России Сергею Лаврову старинной иконы из оккупированного Луганска в Сараево. Он назвал это "политическим жестом" в сторону России.

Каждый народ должен уважать другие народы и не совершать таких поступков. Об этом митрополит рассказал в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, такой поступок является "политическим жестом" в сторону России. Епифаний отметил, что эта икона как раз с украинской территории, которая сейчас оккупирована.

Хорошо, что МИД отреагировал на это событие, потому что такие вещи вообще не должны происходить,

– заявил предстоятель ПЦУ.

Обратите внимание! Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в Министерство иностранных дел БиГ. Его представители попросили объяснить, почему 300-летнюю украинскую икону подарили министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Подробнее об этом – читайте здесь.



Икона, которую подарили Лаврову / Фото СРНА

Визит Лаврова в Сараево: что известно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 декабря 2020 года находился в Сараево.

Члены президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович и Желько Комшич уклонились от встречи с ним в знак протеста. Они сделали это, потому что накануне Лавров встретился с Милорадом Додиком в помещении, где не было государственного флага Боснии и Герцеговины.

Во время пребывания в Сараево сербский представитель Милорад Додик подарил главе МИД России старинную украинскую икону.

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