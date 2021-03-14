Политический проект или самопиар: какая вероятная цель объединения "Дубина"
В Верховной Раде – новое межфракционное объединение. Нардеп Александр Дубинский, которого недавно выгнали из фракции "Слуга народа", собирает депутатов в объединение "Дубина – слуга украинского народа".
Источник:24 канал
Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил об этом едва сдерживая эмоции. Межфракционное объединение создали в соответствии с регламентом Верховной Рады.
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Сам Дубинский в своем фейсбуке написал, что главной задачей "Дубины" является объединение усилий нардепов, которые смогут защищать интересы Украины.
Кто является членами объединения
Большинство членов межфракционного объединения – "слуги народа" из так называемой группы Игоря Коломойского, один из них – Алексей Мовчан. Народный депутат сказал, что "Дубина" – это что-то вроде клуба по интересам.
Идея, с которой Александр Дубинский агитировал вступать, это якобы решение проблем с исполнительной властью.
Нардеп Мовчан отметил, что "Дубина" – это как клуб по интересам / Фото из фейсбука Алексея Мовчана
В то же время объединение предлагали, чтобы в какой-то другой форме выполнять контрольную функцию по деятельности органов исполнительной власти.
"Дубина" – старт для создания депутатской группы
Впрочем политологи убеждены, "Дубина" – это старт для создания впоследствии отдельной депутатской группы, которая будет иметь больше полномочий, чем просто объединение.
Вывод людей из фракции – рискован для Коломойского / Фото Укринформ
Если из "Слуги народа" выйдет как раз эти 20 ее членов, входящие в группу влияния Коломойского, тогда монобольшинство автоматически исчезнет. Впрочем, и олигарх потеряет рычаги влияния в "Слуге народа".
Идти на вывод своих людей из фракции, думаю, это слишком рискованно для Коломойского,
– отметил политолог Владимир Фесенко.
По его словам, в соответствующем случае олигарх получит открытую войну с президентом. То есть если против Зеленского будет война, то он начнет ее против Коломойского – а у президента есть влияние на большинство правоохранительных органов, объяснил Фесенко.
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