В Верховной Раде – новое межфракционное объединение. Нардеп Александр Дубинский, которого недавно выгнали из фракции "Слуга народа", собирает депутатов в объединение "Дубина – слуга украинского народа".

Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил об этом едва сдерживая эмоции. Межфракционное объединение создали в соответствии с регламентом Верховной Рады.

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Сам Дубинский в своем фейсбуке написал, что главной задачей "Дубины" является объединение усилий нардепов, которые смогут защищать интересы Украины.

Кто является членами объединения

Большинство членов межфракционного объединения – "слуги народа" из так называемой группы Игоря Коломойского, один из них – Алексей Мовчан. Народный депутат сказал, что "Дубина" – это что-то вроде клуба по интересам.

Идея, с которой Александр Дубинский агитировал вступать, это якобы решение проблем с исполнительной властью.



Нардеп Мовчан отметил, что "Дубина" – это как клуб по интересам / Фото из фейсбука Алексея Мовчана

В то же время объединение предлагали, чтобы в какой-то другой форме выполнять контрольную функцию по деятельности органов исполнительной власти.

"Дубина" – старт для создания депутатской группы

Впрочем политологи убеждены, "Дубина" – это старт для создания впоследствии отдельной депутатской группы, которая будет иметь больше полномочий, чем просто объединение.



Вывод людей из фракции – рискован для Коломойского / Фото Укринформ

Если из "Слуги народа" выйдет как раз эти 20 ее членов, входящие в группу влияния Коломойского, тогда монобольшинство автоматически исчезнет. Впрочем, и олигарх потеряет рычаги влияния в "Слуге народа".

Идти на вывод своих людей из фракции, думаю, это слишком рискованно для Коломойского,

– отметил политолог Владимир Фесенко.

По его словам, в соответствующем случае олигарх получит открытую войну с президентом. То есть если против Зеленского будет война, то он начнет ее против Коломойского – а у президента есть влияние на большинство правоохранительных органов, объяснил Фесенко.

Обратите внимание! Новую политическую группу можно создать только в том случае, когда число ее членов превысит 20 нардепов. В то же время к межфракционному объединению Дубинского пока присоединились только 6 депутатов.