Обыски в фирмах родственников Виктора Медведчука невозможно будет привязать к так называемым политическим преследованиям. Соответствующее дело может касаться финансовых нарушений.

Речь идет в частности о незаконном завладении землей в Закарпатской области. Об этом рассказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко.

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"В истории с землей уже политические преследования никак не "подошьешь", если относительно каналов можно сказать, что это "уничтожающие информационные рупоры" то здесь земля, она имеет целевое назначение", – отметил Лещенко.

В чем могут заключаться финансовые нарушения

По словам журналиста, на соответствующей территории должно было быть "одно, а построили другое". В то же время он объяснил, что в случае с землей рекреации – налог гораздо ниже, чем на жилые застройки.

Межигорье также было объектом рекреации, здесь такой же метод экономии на земельном налоге. Финансовые нарушения точно могут начислить,

– отметил Сергей Лещенко.

Также журналист добавил, что сейчас информационно-политическая деятельность Медведчука в Украине фактически прекращена. "Он (Медведчук – 24 канал) перешел из статуса активного политика в статус олигарха, действия которого разоблачают", – добавил Лещенко.

Обратите внимание! По информации СМИ, правоохранители расследуют незаконное завладение землей на Закарпатье фирмой, принадлежащей жене Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Что известно о других обысках

По информации следствия, должностные лица Воловецкой РГА, что на Закарпатье, предоставили в частную собственность ООО "Спорт-Тур" земельные участки в результате незаконного сговора. Соответствующая компания принадлежит "Инвестиционной Компании "Терраинвест", конечным бенефициаром которой является Оксана Марченко.

Кроме этого, правоохранители, по данным "Украинской правды", расследуют уголовное производство, начатое в марте 2021 года – оно касается неправомерного захвата земли фирмой "Керамбуд", которая принадлежит братьям нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Лещенко о ситуации вокруг Медведчука: смотрите видео 24 канала