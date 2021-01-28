На одном из общевойсковых полигонов 28 января погиб военный Анатолий Мельник. На старшего солдата во время буксования наехала военная техника.

Источник: Оперативное командование "Север" в фейсбуке

Трагедия случилась около 9:15. В то время видимость была ограниченной.

Детали трагедии

Водитель не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего повлек тяжелое травмирование военнослужащего, а впоследствии – смерть,

– говорится в сообщении.

Что известно о погибшем

Анатолию Мельнику было 39 лет. Родом он – из Сумской области. У погибшего осталась жена. Она тоже военная. С мужем они служили в одной бригаде.

"Трагичность ситуации добавляет тот факт, что всего 2 недели назад во всех воинских частях оперативного командования "Север" прошли обучение по технике безопасности и детальные инструктажи личного состава. Но беда все же произошла", – отметили в командовании "Север".

Расследование инцидента уже назначили. Предварительно установили, что произошло "нарушение мер безопасности по неосторожности".

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