В течение 2020 года в харьковском доме для пожилых людей "Золотое время" умерли 50 человек. В четверг, 21 января, там вспыхнул пожар, и его жертвами стали еще 15 человек.

Источник: фейсбук-страница Сергея Веприцкого

Глава правления "Фонда адвокатов Украины" Сергей Веприцкий сообщил, что за 2020 год в пансионе умерли 50 жителей. Следовательно, полиция должна была приезжать в "Золотое время" по меньшей мере 50 раз.

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Могли ли полицейские не знать, что в этом доме частный пансионат-хоспис для престарелых,

– размышляет Веприцкий.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям просто не могла не знать о существовании заведения.

Кроме того, соцслужбы, местная власть, полиция и прокуратура "обязаны были знать об этом доме для пожилых людей и обязаны были предотвратить то, что произошло".

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