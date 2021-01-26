За год умерли 50 человек: полиция знала о доме для пожилых людей в Харькове, – адвокат
В течение 2020 года в харьковском доме для пожилых людей "Золотое время" умерли 50 человек. В четверг, 21 января, там вспыхнул пожар, и его жертвами стали еще 15 человек.
Источник: фейсбук-страница Сергея Веприцкого
Глава правления "Фонда адвокатов Украины" Сергей Веприцкий сообщил, что за 2020 год в пансионе умерли 50 жителей. Следовательно, полиция должна была приезжать в "Золотое время" по меньшей мере 50 раз.
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Могли ли полицейские не знать, что в этом доме частный пансионат-хоспис для престарелых,
– размышляет Веприцкий.
Что еще сказал адвокат
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям просто не могла не знать о существовании заведения.
Кроме того, соцслужбы, местная власть, полиция и прокуратура "обязаны были знать об этом доме для пожилых людей и обязаны были предотвратить то, что произошло".
Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно
- Пожар в доме престарелых "Золотое время" вспыхнул 21 января.
- Жертвами пожара стали 15 человек. Еще 11 пострадавших оказались на больничных койках. Позже один из госпитализированных умер.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что есть 3 версии пожара: поджог; неосторожное обращение с огнем в быту и с электроприборами; замыкание электросети.
- "Золотое время" работало без необходимой документации. Владельцы даже не получили разрешения на подведение электричества и газа.
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