Под Мариуполем полицейские 16 января застрелили мужчину и заявили, что он пытался скрыться с места преступления и ранил полицейского. Но его сын уверяет, что все было совсем по-другому, а к так называемому преступлению отец даже не причастен.

Убитым оказался владелец местного рынка "Киевский" Владимир Мигоцкий. В комментарии "Новости Донбасса" его сын Александр заверил, что все было не совсем так, как сообщила полиция.

Начало истории Под Мариуполем полицейские застрелили нападавшего на их коллегу: фото

Версия полиции по поводу события

В полиции Донецкой области рассказали, что накрыли незаконную ночную вырубку леса. Но когда составляли протоколы происшествия, один из подозреваемых попытался скрыться.

Мужчина якобы совершил наезд на полицейского, поэтому чтобы его остановить, пришлось применить табельное оружие.

Одна из пуль попала в шею Владимира Мигоцкого, в результате чего мужчина скончался.

Новые детали от сына убитого

Александр Мигоцкий рассказал, что изначально на месте происшествия был его брат Артем. Туда он приехал на "Газели", чтобы вытащить авто товарища, которое застряло из-за неблагоприятной погоды.

Впрочем, это оказалось не так просто. Тогда парень решил загрузить в "Газель" несколько бревен, которые лежали рядом, чтобы придать автомобилю веса и мощи.

Это увидели патрульные, проезжавшие рядом. Они решили, чтобы застукали на горячем людей, которые незаконно рубят лес, и вызвали следственно-оперативную группу.

Сам Артем Мигоцкий позвонил отцу, чтобы тот помог "разрулить" ситуацию и привез документы, которые требовали правоохранители.

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Владимир Мигоцкий прибыл на место с двумя другими мужчинами и стал спрашивать у полиции, на каких основаниях те хотят задержать его сына.

Отец спросил полицейского: "Вы его поймали на вырубке деревьев или остановили машину, в которой были деревья? Потому что это разные вещи",

– рассказал Александр Мигоцкий.

Тогда спор перерос в словесную перепалку, а в действие пошла нецензурная лексика. Владимир Мигоцкий сел в автомобиль и начал ехать.

По словам его сына, правоохранители позволили мужчине отъехать метров на 50, а только тогда открыли огонь. Впоследствии с места инцидента забрали автомат, а стрелявшено полицейского увезли в больницу – якобы он получил травмы.

На чьей стороне правда, судить трудно, ведь две версии совершенно отличаются друг от друга, а обе стороны являются заинтересованными. Поэтому установить истину в этой истории должно Государственное бюро расследований.