Полиция закупила шокеров на 33 миллиона, а законопроект забраковали
Комитет Верховной Рады 17 марта не одобрил законопроект, который предусматривает применение шокеров правоохранителями. Однако, полиция уже закупила оружие на 33 миллиона гривен.
Источник:Александра Устинова
Речь идет о законопроекте №4375, который расширяет полномочия правоохранителей.
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По словам нардепа от партии "Голос" Устиновой, использование шокеров может стать летальным для некоторых людей. Все потому, что "64% украинцев умирают от сердечно-сосудистых болезней, а значит имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой".
Сколько шокеров купила полиция
Устинова рассказала, что правоохранители купили 200 шокеров стоимостью 65 тысяч каждый.
Похоже, наша полиция готовится к массовым протестам,
– заявила нардеп.
Основания для использования шокеров
Сейчас их существует только 2:
- для отражения нападения на полицейского, другое лицо или объект, находящийся под охраной;
- для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.
Однако правоохранители хотят расширить свои полномочия и использовать шокеры в еще ряде случаев:
- для задержания человека, совершившего административное или уголовное правонарушение и оказавшего сопротивление при задержании;
- против лица, совершившего тяжкое преступление и пытающегося сбежать;
- для задержания вооруженного лица, которое угрожает применением оружия или другими опасными предметами.
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