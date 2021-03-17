Комитет Верховной Рады 17 марта не одобрил законопроект, который предусматривает применение шокеров правоохранителями. Однако, полиция уже закупила оружие на 33 миллиона гривен.

Речь идет о законопроекте №4375, который расширяет полномочия правоохранителей.

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По словам нардепа от партии "Голос" Устиновой, использование шокеров может стать летальным для некоторых людей. Все потому, что "64% украинцев умирают от сердечно-сосудистых болезней, а значит имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой".

Сколько шокеров купила полиция

Устинова рассказала, что правоохранители купили 200 шокеров стоимостью 65 тысяч каждый.

Похоже, наша полиция готовится к массовым протестам,

– заявила нардеп.

Основания для использования шокеров

Сейчас их существует только 2:

для отражения нападения на полицейского, другое лицо или объект, находящийся под охраной;

для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.

Однако правоохранители хотят расширить свои полномочия и использовать шокеры в еще ряде случаев: