Полиция закрыла в красных зонах почти 100 заведений
В красной зоне должны быть закрыты все торговые центры, кафе и рестораны. Соблюдение правил проверяет полиция. Кстати, почти 100 заведений нарушали карантин.
Источник:Офис Президента
Полиция проверила 71 тысячу заведений. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел на совещании у президента Владимира Зеленского.
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Из-за нарушения правоохранители остановили работу 90 заведений.
О чем еще говорили на совещании
Заметим, кроме этого на совещании заговорили о введении паспортов вакцинации для украинцев. Зеленский считает, что нужно разработать свою систему "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо вакцинировать 70% взрослого населения.
Карантин в Украине: что известно
- Сейчас к красной зоне карантина Министерство здравоохранения отнесло 11 регионов. В частности, Киев, Киевскую область, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черновицкую, Черниговскую.
- Добавим, Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль и Министр здравоохранения Максим Степанов говорили, что когда большинство областей будет в красной зоне, то, вероятно, придется вводить общенациональный локдаун.
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