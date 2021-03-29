В красной зоне должны быть закрыты все торговые центры, кафе и рестораны. Соблюдение правил проверяет полиция. Кстати, почти 100 заведений нарушали карантин.

Полиция проверила 71 тысячу заведений. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел на совещании у президента Владимира Зеленского.

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Из-за нарушения правоохранители остановили работу 90 заведений.

О чем еще говорили на совещании

Заметим, кроме этого на совещании заговорили о введении паспортов вакцинации для украинцев. Зеленский считает, что нужно разработать свою систему "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо вакцинировать 70% взрослого населения.

Карантин в Украине: что известно

Сейчас к красной зоне карантина Министерство здравоохранения отнесло 11 регионов. В частности, Киев, Киевскую область, Житомирскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черновицкую, Черниговскую.

Добавим, Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль и Министр здравоохранения Максим Степанов говорили, что когда большинство областей будет в красной зоне, то, вероятно, придется вводить общенациональный локдаун.

Обратите внимание! За сутки 28 марта в Украине диагностировали 8 346 случаев коронавируса. С начала пандемии заболели более 1,6 миллиона украинцев.