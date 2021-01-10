Вандалы повредили мемориал военным в Умани: полиция открыла уголовное производство
В Умани вандалы повредили мемориал украинским военным – участникам АТО, погибшим на Донбассе. Местная полиция открыла уголовное производство.
В частности – по факту грубого нарушения общественного порядка сектором дознания Уманского районного управления полиции. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
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Что повредили
В Уманское районное управление полиции 8 января в 9:00 поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни. При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила факты повреждения:
- трех фотографий;
- прожектора, который подсвечивал Обелиск Славы.
Вандалы повредили мемориал в Умани / Фото Нацполиции
Детали следствия
По данному факту полиция Умани открыла уголовное производство по 296-й статье Уголовного кодекса Украины. Она касается хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка по мотивам неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом.
Сейчас правоохранители совместно с общественной организацией "Уманский союз участников АТО" проводят мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.
Повреждение мемориала в Умани: что известно
- В ночь с 7 на 8 января неизвестные повредили мемориал погибшим военным в Умани.
- Общественная организация "Семей участников АТО Семья Героя" совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства Уманского горсовета направили по факту инцидента заявления в местный отдел полиции ГУНП в Черкасской области относительно начала досудебного расследования.
- В сети гневно отреагировали на инцидент. Местные призвали установить в Умани больше видеокамер, чтобы быстрее находить злоумышленников, а также предупреждать подобные эксцессы.
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