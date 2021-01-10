В Умани вандалы повредили мемориал украинским военным – участникам АТО, погибшим на Донбассе. Местная полиция открыла уголовное производство.

В частности – по факту грубого нарушения общественного порядка сектором дознания Уманского районного управления полиции. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Что повредили

В Уманское районное управление полиции 8 января в 9:00 поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни. При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила факты повреждения:

трех фотографий;

прожектора, который подсвечивал Обелиск Славы.



Вандалы повредили мемориал в Умани / Фото Нацполиции

Детали следствия

По данному факту полиция Умани открыла уголовное производство по 296-й статье Уголовного кодекса Украины. Она касается хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка по мотивам неуважения к обществу, что сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Отметим! Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 6 лет.

Сейчас правоохранители совместно с общественной организацией "Уманский союз участников АТО" проводят мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.

Повреждение мемориала в Умани: что известно