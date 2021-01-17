Полицейские Киевщины раскрыли убийство 30-летнего киевлянина, которого 2 суток разыскивали как без вести пропавшего. К его смерти причастен 27-летний житель области. Злоумышленника правоохранители задержали.

Установлено, что убийца лишил жертву жизни за долги. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Что сообщили в полиции

14 января житель Киева Александр Сояк уехал на автомобиле Chrysler 200 по собственным делам в Вышгородский район и обратно домой не вернулся.

На его поиски привлекли соответствующие оперативные структурные подразделения Главного управления полиции Киевщины, работников местной полиции, кинологов.

Почти 2 суток продолжались масштабные поиски.

В лесополосе за селом Любимовка правоохранители обнаружили пропавшего киевлянина мертвым с признаками насильственной смерти. Рядом стоял его автомобиль.

Сотрудники полиции вышли на след предполагаемого злоумышленника – 27-летнего жителя села Любимовка.

Он сначала отрицал свою причастность, но в дальнейшем признался полицейским, что задолжал киевлянину крупную сумму денег и боялся за угрозы своей семье. Чтобы не случилось беды с его семьей, мужчина решил действовать "на опережение",

– говорится в сообщении полиции.

Что известно об убийстве

Злоумышленник назначил встречу киевлянину. Когда он приехал на назначенное место, убийца выстрелил в него из обреза, который заранее приготовил.

Что грозит убийце

Злоумышленника полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Злоумышленнику грозит не менее 7 лет заключения.

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