Без вести пропавшего киевлянина нашли мертвым: полиция задержала душегуба – жуткое видео
Полицейские Киевщины раскрыли убийство 30-летнего киевлянина, которого 2 суток разыскивали как без вести пропавшего. К его смерти причастен 27-летний житель области. Злоумышленника правоохранители задержали.
Установлено, что убийца лишил жертву жизни за долги. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
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Что сообщили в полиции
- 14 января житель Киева Александр Сояк уехал на автомобиле Chrysler 200 по собственным делам в Вышгородский район и обратно домой не вернулся.
- На его поиски привлекли соответствующие оперативные структурные подразделения Главного управления полиции Киевщины, работников местной полиции, кинологов.
- Почти 2 суток продолжались масштабные поиски.
- В лесополосе за селом Любимовка правоохранители обнаружили пропавшего киевлянина мертвым с признаками насильственной смерти. Рядом стоял его автомобиль.
- Сотрудники полиции вышли на след предполагаемого злоумышленника – 27-летнего жителя села Любимовка.
Он сначала отрицал свою причастность, но в дальнейшем признался полицейским, что задолжал киевлянину крупную сумму денег и боялся за угрозы своей семье. Чтобы не случилось беды с его семьей, мужчина решил действовать "на опережение",
– говорится в сообщении полиции.
Что известно об убийстве
Злоумышленник назначил встречу киевлянину. Когда он приехал на назначенное место, убийца выстрелил в него из обреза, который заранее приготовил.
Что грозит убийце
- Злоумышленника полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
- Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
- В ближайшее время суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
- Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- Злоумышленнику грозит не менее 7 лет заключения.
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