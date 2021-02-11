Инцидент произошел в магазине сладостей на улице Николая Оводова в Виннице. Около 11:00 11 февраля в помещение заведения вошел мужчина, который заявил о взрывчатке в его сумке.

Для задержания злоумышленника полицейским пришлось ввести в действие спецоперацию "Гром".

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Мужчину успешно задержали. В результате инцидента никто не пострадал.

Что известно об угрозе взрыва в магазине в Виннице

О мужчине, который угрожает взорвать бомбу в помещении магазина, известил полицейских один из работников заведения.

По словам заявителя, подозрительный мужчина намерен взорвать взрывчатку, которая лежит у него в сумке.

Когда правоохранители прибыли на место, они сразу начали эвакуацию людей, которые находились рядом с магазином.

Также для безопасности ограничили движение пешеходов вблизи места инцидента.

Сразу после начала спецоперации злоумышленника задержали. Никакой взрывчатки при нем не было. Злоумышленником оказался 31-летний местный житель. Мужчину отвезли в отделение полиции.

Квалификацию происшествия пока следователи не предоставили.

Смотрите видео с места задержания мужчины, который угрожал взрывом в магазине Винницы: