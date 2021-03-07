Украл из отеля холодильник, стол и тумбочку: полиция задержала мужчину во Львове
Во Львове патрульная полиция задержала мужчину, который украл габаритные вещи из отеля. Его правоохранители заметили случайно.
Источник:Полиция Львовщины
Мужчина переходил поздно вечером дорогу в неустановленном месте. Полицейских заинтересовало происхождение вещей, которые у него были с собой.
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Поэтому они остановили мужчину, чтобы установить личность. У львовянина были с собой тумбочка без ящиков, журнальный столик и маленький холодильник.
Мужчина не признался в краже
Парень постоянно путался в объяснениях. Сначала он сказал, что взял эти вещи на почте, но показать, какая из них работает до 23 часов не смог. Впоследствии сказал, что купил их в интернете и придумывал другие "отмазки".
Вещи оказались из гостиничного номера
После этого инспекторы решили проверить один из отелей вблизи – не оттуда ли эти вещи. Администратор отеля подтвердила, что этот мужчина действительно проживает у них.
Вместе с ней полицейские проверили номер: на кровати лежали ящики без тумбочки. Остальные вещи тоже исчезли из этого отеля.
Гостиничный номер, из которого похитили вещи / Фото Нацполиции
Что известно о мужчине
В базе данных патрульные установили, что мужчина неоднократно привлекался и судим за кражи. Им оказался 33-летний житель Червоноградского района Львовской области.
Полицейские задержали вероятного вора / Фото Нацполиции
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Вещи изъяли, а гражданина доставили в отделение полиции. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
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