Во Львове патрульная полиция задержала мужчину, который украл габаритные вещи из отеля. Его правоохранители заметили случайно.

Мужчина переходил поздно вечером дорогу в неустановленном месте. Полицейских заинтересовало происхождение вещей, которые у него были с собой.

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Поэтому они остановили мужчину, чтобы установить личность. У львовянина были с собой тумбочка без ящиков, журнальный столик и маленький холодильник.

Мужчина не признался в краже

Парень постоянно путался в объяснениях. Сначала он сказал, что взял эти вещи на почте, но показать, какая из них работает до 23 часов не смог. Впоследствии сказал, что купил их в интернете и придумывал другие "отмазки".

Вещи оказались из гостиничного номера

После этого инспекторы решили проверить один из отелей вблизи – не оттуда ли эти вещи. Администратор отеля подтвердила, что этот мужчина действительно проживает у них.

Вместе с ней полицейские проверили номер: на кровати лежали ящики без тумбочки. Остальные вещи тоже исчезли из этого отеля.



Гостиничный номер, из которого похитили вещи / Фото Нацполиции

Что известно о мужчине

В базе данных патрульные установили, что мужчина неоднократно привлекался и судим за кражи. Им оказался 33-летний житель Червоноградского района Львовской области.



Полицейские задержали вероятного вора / Фото Нацполиции

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Вещи изъяли, а гражданина доставили в отделение полиции. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.