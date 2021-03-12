Люди разошлись, полиция выписывает штрафы: какая ситуация в Буковеле сейчас
На горнолыжный курорт "Буковель" наведались полицейские с проверкой. Сейчас там выписывают штрафы за нарушение карантинных условий.
Источник:24 канал
О ситуации на курорте по состоянию на 17:30 12 марта сообщили очевидцы для 24 канала. По их словам, на место прибыли полицейские.
Внимание На Прикарпатье предприниматели заблокировали курорт "Буковель": фото протеста
Как говорят отдыхающие, из-за этого подъемники временно приостановили, а людей на них не впускали. Впоследствии частично возобновили свою деятельность и ездят пустые, а туристы могут пока пользоваться только одним с ним.
Кассы также не работают, там полицейские ведут разговор с работниками.
Также, как добавили очевидцы, никого не предупреждали о том, что работу курорта заблокируют.
К тому же, большинство посетителей просто разошлись, а на видео можно заменить почти пустые подъемники и одиночных туристов.
Смотрите видео: что сейчас происходит в Буковеле
Вероятно, завтра, 13 марта, курорт могут закрыть. Однако, пока официальных сообщений еще не было.
Поделиться новостью