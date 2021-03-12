На горнолыжный курорт "Буковель" наведались полицейские с проверкой. Сейчас там выписывают штрафы за нарушение карантинных условий.

О ситуации на курорте по состоянию на 17:30 12 марта сообщили очевидцы для 24 канала. По их словам, на место прибыли полицейские.

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Как говорят отдыхающие, из-за этого подъемники временно приостановили, а людей на них не впускали. Впоследствии частично возобновили свою деятельность и ездят пустые, а туристы могут пока пользоваться только одним с ним.

Кассы также не работают, там полицейские ведут разговор с работниками.

Справка. Ответственность за нарушение карантина определена статьей 44 – 3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также, как добавили очевидцы, никого не предупреждали о том, что работу курорта заблокируют.

К тому же, большинство посетителей просто разошлись, а на видео можно заменить почти пустые подъемники и одиночных туристов.

Смотрите видео: что сейчас происходит в Буковеле

Вероятно, завтра, 13 марта, курорт могут закрыть. Однако, пока официальных сообщений еще не было.

Справка. В целом в период с 26 февраля по 9 марта на территории Поляницкой ТГ, на которой расположен горнолыжный курорт "Буковель", составили 34 админпротокола за нарушение карантинных ограничений. Всего сумма штрафов составила 5 780 гривен.



Об этом в ответе на запрос Общественного Карпаты сообщили в управлении патрульной полиции в Ивано-Франковской области.