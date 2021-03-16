Недавно внимание общества привлекли отношения 8-летней модели Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Паем, которые публикуют откровенные фото в сети. Полиция уже начала расследование по данному факту.

Что говорят в полиции Сейчас правоохранители проверяют информацию. Об этом сообщили в полиции Киевщины. К теме Отношения 8-летней модели с 13-летним парнем: как родители делают детей объектами для педофилов Происходят допросы свидетелей и участников процесса. По данному факту открыли уголовное производство. Только по результатам проверки можно будет утверждать, есть ли правонарушения,

– рассказали в полиции. Дело открыли по статье об изготовлении детской порнографии. Что известно об отношениях детей Парень и девушка на своих страницах в инстаграм публикуют фото, на которых целуются, обнимаются и лежат в постели.

8-летняя Милана – модель. Она снимается для брендов детской одежды.

Мать девочки поддерживает такие отношения дочери и якобы даже помогает создавать контент для профиля.

В инстаграме у Миланы есть 497 тысяч подписчиков, а у Паши – 30 тысяч. Кроме того, в соцсети Like у девочки есть 6-миллионная аудитория.

На такие отношения отреагировал детский омбудсмен Николай Кулеба. Именно он обратился в Офис генпрокурора, киберполицию и Министерство внутренних дел.