Полиция открыла уголовное дело из-за отношений 8-летней блогерши с 13-летним парнем
Недавно внимание общества привлекли отношения 8-летней модели Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Паем, которые публикуют откровенные фото в сети. Полиция уже начала расследование по данному факту.
Источник:24 канал
Что говорят в полиции
Сейчас правоохранители проверяют информацию. Об этом сообщили в полиции Киевщины.
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Происходят допросы свидетелей и участников процесса. По данному факту открыли уголовное производство. Только по результатам проверки можно будет утверждать, есть ли правонарушения,
– рассказали в полиции.
Дело открыли по статье об изготовлении детской порнографии.
Что известно об отношениях детей
- Парень и девушка на своих страницах в инстаграм публикуют фото, на которых целуются, обнимаются и лежат в постели.
- 8-летняя Милана – модель. Она снимается для брендов детской одежды.
- Мать девочки поддерживает такие отношения дочери и якобы даже помогает создавать контент для профиля.
- В инстаграме у Миланы есть 497 тысяч подписчиков, а у Паши – 30 тысяч. Кроме того, в соцсети Like у девочки есть 6-миллионная аудитория.
- На такие отношения отреагировал детский омбудсмен Николай Кулеба. Именно он обратился в Офис генпрокурора, киберполицию и Министерство внутренних дел.
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