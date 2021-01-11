Полицейские 10 января пришли с проверкой в ресторан, расположенный в центре Черновцов. Заведение работало, нарушая карантинные ограничения.

В Черновцах в локдаун работал ресторан

Сотрудники полиции ворвались в помещение ресторана в центре Черновцов поздно вечером 10 января. Об этом сообщает Molbuk.ua.

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В сети распространяют видеозапись, на которой заметно, как правоохранители внезапно заходят в заведение.

Кроме того, люди активно обсуждают эту ситуацию. В частности, то, что ресторан активно распространял в инстаграме фото и видео с вечеринки. Этим заведение подтверждало, что работает несмотря на жесткий карантин.

В то же время пользователи сети сообщают и о других ресторанах Черновцов, которые работают в локдаун.

Редакция 24 канала пытается связаться с полицией, чтобы узнать о ситуации в ресторане.

В ресторан в центре Черновцов ворвалась полиция: смотрите видео

Ресторан распространял информацию о вечеринке в инстаграме: смотрите видео

Обратите внимание! С 8 по 24 января в Украине действует локдаун. Запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, развлекательным учреждениям, торговым центрам, кинотеатрам, спортзалам и бассейнам. Подробнее о запретах во время локдауна – читайте по ссылке.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала