В центре Черновцов несмотря на локдаун работал ресторан: туда ворвалась полиция – видео
Полицейские 10 января пришли с проверкой в ресторан, расположенный в центре Черновцов. Заведение работало, нарушая карантинные ограничения.
В Черновцах в локдаун работал ресторан
Сотрудники полиции ворвались в помещение ресторана в центре Черновцов поздно вечером 10 января. Об этом сообщает Molbuk.ua.
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В сети распространяют видеозапись, на которой заметно, как правоохранители внезапно заходят в заведение.
Кроме того, люди активно обсуждают эту ситуацию. В частности, то, что ресторан активно распространял в инстаграме фото и видео с вечеринки. Этим заведение подтверждало, что работает несмотря на жесткий карантин.
В то же время пользователи сети сообщают и о других ресторанах Черновцов, которые работают в локдаун.
Редакция 24 канала пытается связаться с полицией, чтобы узнать о ситуации в ресторане.
В ресторан в центре Черновцов ворвалась полиция: смотрите видео
Ресторан распространял информацию о вечеринке в инстаграме: смотрите видео
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