Полиция установила личности всех жертв пожара в Харькове: детали
В результате пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове погибли 16 человек. В частности, жертвами пожара стали 9 женщин и 7 мужчин.
Источник: "Суспільне"
В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Харьковщины сообщили, что по состоянию на 26 января удалось установить информацию о личностях всех погибших в пожаре.
Читайте также За год умерли 50 человек: полиция знала о доме престарелых в Харькове, – адвокат
Что известно о жертвах пожара в пансионате "Золотое время"
- погибли 9 женщин в возрасте от 67 до 85 лет;
- 7 мужчин в возрасте от 71 до 91 года.
Сейчас продолжаются экспертизы.
Напомним, 23 января, на момент избрания мер подозреваемым по делу, в материалах следствия говорилось, что данные о личностях 2 погибших еще устанавливаются.
Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно
- Дом для пожилых людей вспыхнул 21 января. В нем находились 33 человека.
- В результате погибли 16 человек, еще 11 – пострадали.
- По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электрообогревателями.
- Пансионат работал незаконно. Поэтому его владельцу, арендатору и его жене, а также администратору сообщили о подозрении. Всех взяли под стражу минимум на 2 месяца.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter