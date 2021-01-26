В результате пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове погибли 16 человек. В частности, жертвами пожара стали 9 женщин и 7 мужчин.

Источник: "Суспільне"

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Харьковщины сообщили, что по состоянию на 26 января удалось установить информацию о личностях всех погибших в пожаре.

Читайте также За год умерли 50 человек: полиция знала о доме престарелых в Харькове, – адвокат

Что известно о жертвах пожара в пансионате "Золотое время"

погибли 9 женщин в возрасте от 67 до 85 лет;

в возрасте от 67 до 85 лет; 7 мужчин в возрасте от 71 до 91 года.

Сейчас продолжаются экспертизы.

Напомним, 23 января, на момент избрания мер подозреваемым по делу, в материалах следствия говорилось, что данные о личностях 2 погибших еще устанавливаются.

Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно