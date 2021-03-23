Полиция сообщила о подозрении уже 5 участникам акции под ОП
Правоохранители сообщили о подозрении 5 участникам акции протеста возле Офиса Президента, которая прошла 20 марта. В отношении одного из них суд уже избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
Источник:Нацполиция
Количество протестующих, которым сообщили о подозрении, продолжает расти.
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Акция под ОП: есть новое подозрение
Подозрение еще одному участнику объявлено в совершении правонарушения, предусмотренного статьей о хулиганстве,
– сообщили в полиции.
Сейчас сообщение о подозрении получили уже 5 человек. Однако правоохранители продолжают собирать доказательную базу для привлечения к ответственности всех правонарушителей.
В полиции также напомнили, что события возле Офиса Президента дополнительно квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Кому еще вручили подозрения
- Сергею Филимонову объявили подозрение в хулиганстве и использовании оружия.
- Алексею Белковскому вручили ходатайство об избрании меры пресечения.
- А ветерану и писателю Владиславу Стафийчуку (Сорду) суд 23 марта избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
Протест под Офисом Президента: основное
- Сторонники активиста Сергея Стерненко 20 марта собрались на акцию под Офисом Президента. Тогда часть протестующих начала обрисовывать здание красками, а также разбила окно.
- После акции сразу задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер" Владислава Стафийчука. Его обвинили в хулиганстве.
- В Офисе Президента говорят, что протестующие нанесли ущерб на сумму примерно 2 миллиона гривен.
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