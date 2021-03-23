Правоохранители сообщили о подозрении 5 участникам акции протеста возле Офиса Президента, которая прошла 20 марта. В отношении одного из них суд уже избрал меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Количество протестующих, которым сообщили о подозрении, продолжает расти.

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Акция под ОП: есть новое подозрение

Подозрение еще одному участнику объявлено в совершении правонарушения, предусмотренного статьей о хулиганстве,

– сообщили в полиции.

Сейчас сообщение о подозрении получили уже 5 человек. Однако правоохранители продолжают собирать доказательную базу для привлечения к ответственности всех правонарушителей.

В полиции также напомнили, что события возле Офиса Президента дополнительно квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Важно! Вечером 23 марта о подозрении сообщили Евгению Строканю (позывной "Хирург"). Он возглавляет националистическую организацию "Неизвестный патриот". Об этом активист сообщил в фейсбуке.

Кому еще вручили подозрения

Протест под Офисом Президента: основное