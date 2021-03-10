Правоохранители разоблачили схему, как незаконно легализовали иностранцев в Украине. Делали это путем "черного" рынка труда и с помощью фиктивных браков.

Полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы. Они длительное время налаживали целый "рынок услуг".

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За время существования такого "бизнеса" злоумышленники сделали пребывание в Украине возможным по меньшей мере 200 иностранцев. Они помогали им приобрести право на законное проживание.

Как действовали злоумышленники

► Фиктивные браки

Участники группировки манипулировали с миграционным законодательством. Схема легализации заключалась в организации фиктивных браков с гражданками Украины.



Фиктивные браки / Фото Нацполиции

Такая "процедура" стоила примерно 2 тысячи долларов, из них фиктивная жена получала чуть больше 300 долларов. Остальное присваивали себе организаторы.

► Незаконное трудоустройство

Следующий способ легализации – иностранцев фиктивно трудоустраивали на предприятиях. Цена такой услуги составляла в среднем 2 тысячи долларов.

Так, фигуранты создали более 30 юридических лиц, чтобы "прикрыть" их механизм работы.



Полиция разоблачила причастных к схеме / Фото Нацполиции

Кто организовал нелегальный "бизнес":

выходец одной из стран Кавказского региона;

адвокат и бывший работник Государственной миграционной службы Украины.

"Они непосредственно руководили действиями своих подчиненных, контролировали финансовые расчеты за оказание противоправных услуг и координировали поиск потенциальных клиентов", – сообщил начальник Департамента миграционной полиции Сергей Пантелеев.

Что изъяли во время обысков

Оперативники миграционной полиции вместе с полицейскими провели санкционированные обыски у фигурантов. По результатам полицейские изъяли:

150 свидетельств о браке между иностранцами и гражданами Украины;

более 100 оформленных разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

более 100 готовых пакетов документов для подачи в миграционную службу с целью получения вида;

40 регистрационных дел и печатей юридических лиц;

печати органов ГТСУ;

более 50 видов на жительство;

80 паспортов граждан иностранных государств;

доверенности;

банковские карты;

компьютерную технику;

мобильные терминалы;

флеш-накопители.



Правоохранители провели обыски / Фото Нацполиции

Процесс отмены действующих незаконно оформленных документов уже начали. По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины открыли уголовное дело.

Вероятно, иностранцев принудительно отправят домой. Досудебное расследование продолжается.