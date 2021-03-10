"Черный" рынок услуг: полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев в Украине
Правоохранители разоблачили схему, как незаконно легализовали иностранцев в Украине. Делали это путем "черного" рынка труда и с помощью фиктивных браков.
Источник:Нацполиция
Полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы. Они длительное время налаживали целый "рынок услуг".
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За время существования такого "бизнеса" злоумышленники сделали пребывание в Украине возможным по меньшей мере 200 иностранцев. Они помогали им приобрести право на законное проживание.
Как действовали злоумышленники
► Фиктивные браки
Участники группировки манипулировали с миграционным законодательством. Схема легализации заключалась в организации фиктивных браков с гражданками Украины.
Фиктивные браки / Фото Нацполиции
Такая "процедура" стоила примерно 2 тысячи долларов, из них фиктивная жена получала чуть больше 300 долларов. Остальное присваивали себе организаторы.
► Незаконное трудоустройство
Следующий способ легализации – иностранцев фиктивно трудоустраивали на предприятиях. Цена такой услуги составляла в среднем 2 тысячи долларов.
Так, фигуранты создали более 30 юридических лиц, чтобы "прикрыть" их механизм работы.
Полиция разоблачила причастных к схеме / Фото Нацполиции
Кто организовал нелегальный "бизнес":
- выходец одной из стран Кавказского региона;
- адвокат и бывший работник Государственной миграционной службы Украины.
"Они непосредственно руководили действиями своих подчиненных, контролировали финансовые расчеты за оказание противоправных услуг и координировали поиск потенциальных клиентов", – сообщил начальник Департамента миграционной полиции Сергей Пантелеев.
Что изъяли во время обысков
Оперативники миграционной полиции вместе с полицейскими провели санкционированные обыски у фигурантов. По результатам полицейские изъяли:
- 150 свидетельств о браке между иностранцами и гражданами Украины;
- более 100 оформленных разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;
- более 100 готовых пакетов документов для подачи в миграционную службу с целью получения вида;
- 40 регистрационных дел и печатей юридических лиц;
- печати органов ГТСУ;
- более 50 видов на жительство;
- 80 паспортов граждан иностранных государств;
- доверенности;
- банковские карты;
- компьютерную технику;
- мобильные терминалы;
- флеш-накопители.
Правоохранители провели обыски / Фото Нацполиции
Процесс отмены действующих незаконно оформленных документов уже начали. По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины открыли уголовное дело.
Вероятно, иностранцев принудительно отправят домой. Досудебное расследование продолжается.
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