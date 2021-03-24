Следователи Нацполиции разоблачили схему хищения бюджетных денег, которые выделили на ремонт автодорог. Присвоили чужое должностные лица госпредприятия, сговорившись с компанией-подрядчиком.

Уголовное производство начали за завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах. Тендерные процедуры провели на электронной площадке Prozorro. После этого и заключили договоры на ремонты автодорог местного значения.

Читайте также Продавали секретную информацию силовых ведомств: СБУ разоблачила группу лиц

Во время работ фабриковали официальные документы

В течение 2019 – 2020 годов участники заговора закупали материалы по значительно завышенным ценам. Также оплачивали тот объем работ, который не был сделан. Недостоверную информацию вносили в официальные документы.

Обыски провели в нескольких областях Украины и Киеве

Правоохранители провели обыски по делу сразу в нескольких регионах Украины – в Киеве, Киевской и Черниговской областях, а также на Сумщине. Полицейские изъяли документы на выполненные работы на сумму 15 миллионов гривен.



Досудебное расследование продолжается.

Обратите внимание! Статья о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией имущества.