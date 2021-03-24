Деньги – не на дороги, а в карманы: разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств
Следователи Нацполиции разоблачили схему хищения бюджетных денег, которые выделили на ремонт автодорог. Присвоили чужое должностные лица госпредприятия, сговорившись с компанией-подрядчиком.
Источник:МВС України
Уголовное производство начали за завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах. Тендерные процедуры провели на электронной площадке Prozorro. После этого и заключили договоры на ремонты автодорог местного значения.
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Во время работ фабриковали официальные документы
В течение 2019 – 2020 годов участники заговора закупали материалы по значительно завышенным ценам. Также оплачивали тот объем работ, который не был сделан. Недостоверную информацию вносили в официальные документы.
Обыски провели в нескольких областях Украины и Киеве
Правоохранители провели обыски по делу сразу в нескольких регионах Украины – в Киеве, Киевской и Черниговской областях, а также на Сумщине. Полицейские изъяли документы на выполненные работы на сумму 15 миллионов гривен.
Досудебное расследование продолжается.
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