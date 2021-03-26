Следователи Нацполиции разоблачили должностных лиц, которые присваивали государственные средства за выработку электроэнергии. Таким незаконным способом они "заработали" 300 миллионов в украинской валюте.

Руководители общества с ограниченной ответственностью предоставили НКРЭКУ неправильную информацию о вводе в эксплуатацию пускового комплекса солнечной электростанции. Поэтому частное предприятие получило высший "зеленый тариф".

Читайте также Потратила миллион на зарплаты: в Черновцах будут судить руководительницу коммунального предприятия

Сумма нанесенного ущерба-300 миллионов гривен

Госпредприятие "Энергорынок" безосновательно было вынуждено оплатить деньги за реализованную электроэнергию. Сумма огромная – около 300 миллионов гривен.

Работа СЭС даже не была запущена

На самом деле работа пускового комплекса на время обращения в НКРЭКУ даже не была запущена. Поэтому "зеленый тариф" компания получила фактически за год до фактического начала работы станции.

На этом нарушения закона не завершились. Следователи выяснили, что предприятие осуществило фиктивную закупку оборудования для станции.

Согласно заключению экспертизы, установлено, что "Энергорынок" в течение четырех лет безосновательно платил частному предприятию средства за реализованную электрическую энергию.

Правоохранители провели ряд обысков

В деле правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Запорожской области, во время этого изъяли документацию по реализации электроэнергии.

Досудебное расследование продолжается по статьям:

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

За такие сделки фигурантам дела грозит до 12 лет заключения.

Интересно В Шотландии установили первую в мире зарядную станцию, которая работает от приливов