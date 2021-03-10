В полицию 9 марта обратился житель одесского района, который сообщил об убийстве кота соседом. Правоохранители начали расследование в Царском Селе.

60-летний житель Одесской области говорит, что его сосед у него на глазах убил кота камнем. Этот мужчина уже неоднократно делал похожие вещи.

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В Одесской области мужчина убил соседского кота / Фото Думская

Детали от полиции

Сейчас на месте происшествия работают оперативники, которые выясняют обстоятельства. Если вину установят, мужчине грозит наказание по статье о "жестоком обращении с животными". Она предусматривает наказание арестом на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Обратите внимание! 22 февраля жительница Одессы выбросила кота с 10 этажа, а затем добила его ножом. Тогда правоохранители открыли уголовное дело.

Что этому предшествовало