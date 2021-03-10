Полиция начала расследование по факту убийства кота под Одессой
В полицию 9 марта обратился житель одесского района, который сообщил об убийстве кота соседом. Правоохранители начали расследование в Царском Селе.
Источник:Полиция Одесской Области
60-летний житель Одесской области говорит, что его сосед у него на глазах убил кота камнем. Этот мужчина уже неоднократно делал похожие вещи.
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В Одесской области мужчина убил соседского кота / Фото Думская
Детали от полиции
Сейчас на месте происшествия работают оперативники, которые выясняют обстоятельства. Если вину установят, мужчине грозит наказание по статье о "жестоком обращении с животными". Она предусматривает наказание арестом на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Что этому предшествовало
- Накануне другая жительница Царского Села Мария Смирнова сообщила что ее сосед душил кота руками, бил молотком, а затем спрятал в пакет.
- Часть этого процесса смогли снять на видео.
- Тогда вероятный убийца аргументировал свои действия тем, что кот испражнялся на его территории.
- Когда вызвали полицию, жена этого мужчины сказала, что соседям все показалось и никакого кота не было.
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