В уголовном производстве о поджоге дома руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина правоохранители провели экспертизы. Они раскрыли ряд преступлений.

Полиция склоняется к версии с умышленным поджогом. Об этом руководитель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".

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У полиции несколько версий

По его словам, ряд экспертиз уже провели.

Мы проверили всех людей, которые в то время были там. У нас есть несколько версий. Мы не сидим на месте,

– отметил Клименко.

Он отметил, что правоохранители выделяют первую версию – умышленный поджог.

Раскрыли ряд преступлений

"И, расследуя это преступление, раскрыли еще другие, совершенные одной и той же группой лиц", – добавил руководитель Нацполиции. Других деталей относительно дела о поджоге дома Шабунина он не сообщил.

Поджог дома Шабунина: что известно