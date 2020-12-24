Поджог дома Шабунина: полиция раскрыла ряд преступлений
В уголовном производстве о поджоге дома руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина правоохранители провели экспертизы. Они раскрыли ряд преступлений.
Полиция склоняется к версии с умышленным поджогом. Об этом руководитель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".
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У полиции несколько версий
По его словам, ряд экспертиз уже провели.
Мы проверили всех людей, которые в то время были там. У нас есть несколько версий. Мы не сидим на месте,
– отметил Клименко.
Он отметил, что правоохранители выделяют первую версию – умышленный поджог.
Раскрыли ряд преступлений
"И, расследуя это преступление, раскрыли еще другие, совершенные одной и той же группой лиц", – добавил руководитель Нацполиции. Других деталей относительно дела о поджоге дома Шабунина он не сообщил.
Поджог дома Шабунина: что известно
- Дом Виталия Шабунина подожгли неизвестные ночью 23 июля. В тот момент в доме были его родители, которых спасла соседка.
- За 2 недели перед этим газовая служба проверила счетчик и все соединения в доме, поэтому газ взорваться не мог.
- Полиция открыла уголовное производство за умышленное уничтожение имущества. Впрочем, активист не согласен с такой квалификацией. Он настаивает, что это было покушение на убийство.
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