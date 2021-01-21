"Я заместитель министра": полиция раскрыла детали скандала с заместителем Уруского
Патрульная полиция 21 января прокомментировала инцидент с Виталием Немилостивым, которого недавно поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Во время разговора с правоохранителями Немилостивый апеллировал к собственной громкой должности.
Сначала Немилостивый нарушил правила дорожного движения. Однако во время разговора с руководителем, правоохранители заподозрили, что, кроме того, мужчина еще и нетрезв. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.
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Патрульные предложили мужчине пройти специальный осмотр, однако услышали отказ. Свое решение рулевой аргументировал тем, что "я-замминистра".
Детали инцидента
- Во время рассмотрения дела Немилостивый забросил ключи от своей машины в салон и просто заявил, что он уезжает восвояси.
- Когда правоохранители скомандовали оставаться на месте, Немилостивый начал толкать патрульных и дергать их за одежду.
- Кроме того, мужчина все время угрожал своей должностью.
- Чтобы унять замминистра, правоохранителям пришлось применить к нему наручники.
- На горе-водителя патрульные составили ряд протоколов. В частности, из-за вождения в нетрезвом состоянии и нарушения требований дорожного знака "Выезд на дорогу с односторонним движением".
- После разговора с Немилостивым правоохранители заявили также, что фразы "я заместитель министра", "а вы знаете, кто мой дядя" и "поговорите по телефону" на них не действуют.
Реакция Кабмина
- Поведение чиновника вызвало возмущение у премьера Дениса Шмыгаля. Он заявил, что во время заседания Кабинета Министров Украины члены правительства обсудят отставку Немилостивого.
- Шмыгаль подчеркнул: "Я уже не раз говорил — в нашем правительстве нет неприкосновенных. Еще раз докажем эти слова действиями".
- Уруский также прокомментировал инцидент со своим заместителем. Политик подчеркнул, что после такого поступка Немилостивый больше не может занимать должность заместителя министра.
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