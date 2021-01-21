Патрульная полиция 21 января прокомментировала инцидент с Виталием Немилостивым, которого недавно поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Во время разговора с правоохранителями Немилостивый апеллировал к собственной громкой должности.

Сначала Немилостивый нарушил правила дорожного движения. Однако во время разговора с руководителем, правоохранители заподозрили, что, кроме того, мужчина еще и нетрезв. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

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Патрульные предложили мужчине пройти специальный осмотр, однако услышали отказ. Свое решение рулевой аргументировал тем, что "я-замминистра".

Обратите внимание! Виталий Немилостивый – это заместитель вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Детали инцидента

Во время рассмотрения дела Немилостивый забросил ключи от своей машины в салон и просто заявил, что он уезжает восвояси.

Когда правоохранители скомандовали оставаться на месте, Немилостивый начал толкать патрульных и дергать их за одежду.

Кроме того, мужчина все время угрожал своей должностью.

Чтобы унять замминистра, правоохранителям пришлось применить к нему наручники.

На горе-водителя патрульные составили ряд протоколов. В частности, из-за вождения в нетрезвом состоянии и нарушения требований дорожного знака "Выезд на дорогу с односторонним движением".

После разговора с Немилостивым правоохранители заявили также, что фразы "я заместитель министра", "а вы знаете, кто мой дядя" и "поговорите по телефону" на них не действуют.

Реакция Кабмина

Поведение чиновника вызвало возмущение у премьера Дениса Шмыгаля. Он заявил, что во время заседания Кабинета Министров Украины члены правительства обсудят отставку Немилостивого.

Шмыгаль подчеркнул: "Я уже не раз говорил — в нашем правительстве нет неприкосновенных. Еще раз докажем эти слова действиями".