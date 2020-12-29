Следователи Нацполиции уже предъявили новое подозрение бывшему нардепу и экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю. Теперь правоохранители и прокуратура просят для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, Микитась обоснованно подозревается в заказе на организацию похищения и вымогательства денег с применением силы у другого гражданина. Резонансность дела дает разрешение на публикацию части доказательств, положенных в основу подозрения.

Ранее Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека

Полиция и прокуратура обратились в суд с требованием избрать меру пресечения Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия,

– отметил он.

Отдельно Геращенко высказал рекомендацию к работе НАБУ. Мол, бюро выпустило Микитася из-под ареста, но должно выполнить распоряжение Уголовного процессуального кодекса и обратиться в суд с требованием изменить меру пресечения ввиду того, что "Микитась нарушает условия домашнего ареста и продолжает планировать и осуществлять преступления".

Геращенко о новом подозрении Микитася: видео

Новое подозрение Микитасю: коротко о главном

Полиция 29 декабря провела обыски в доме Микитася.

Ему вручили подозрение по делу о похищении человека. По информации правоохранителей, Микитась был заказчиком преступления.

Речь идет о похищении столичного юриста Олега Мирошниченко. Он обвиняет в преступлении Микитася. Мирошниченко экс-президент "Укрбуда" якобы давал взятку за решение дела в суде. Когда юрист этого не сделал, то заказали его похищение.

Микитась это опровергает.

О других делах против Максима Микитася, в частности, – относительно хищения имущества Нацгвардии – читайте по ссылке.