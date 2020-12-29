Полиция и прокуратура просит суд взять Микитася под стражу
Следователи Нацполиции уже предъявили новое подозрение бывшему нардепу и экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю. Теперь правоохранители и прокуратура просят для него меру пресечения в виде содержания под стражей.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, Микитась обоснованно подозревается в заказе на организацию похищения и вымогательства денег с применением силы у другого гражданина. Резонансность дела дает разрешение на публикацию части доказательств, положенных в основу подозрения.
Ранее Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека
Полиция и прокуратура обратились в суд с требованием избрать меру пресечения Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на период следствия,
– отметил он.
Отдельно Геращенко высказал рекомендацию к работе НАБУ. Мол, бюро выпустило Микитася из-под ареста, но должно выполнить распоряжение Уголовного процессуального кодекса и обратиться в суд с требованием изменить меру пресечения ввиду того, что "Микитась нарушает условия домашнего ареста и продолжает планировать и осуществлять преступления".
Геращенко о новом подозрении Микитася: видео
Новое подозрение Микитасю: коротко о главном
- Полиция 29 декабря провела обыски в доме Микитася.
- Ему вручили подозрение по делу о похищении человека. По информации правоохранителей, Микитась был заказчиком преступления.
- Речь идет о похищении столичного юриста Олега Мирошниченко. Он обвиняет в преступлении Микитася. Мирошниченко экс-президент "Укрбуда" якобы давал взятку за решение дела в суде. Когда юрист этого не сделал, то заказали его похищение.
- Микитась это опровергает.
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