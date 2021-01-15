Правоохранители 15 января провели ряд обысков в Управлении капитального строительства Николаевского городского совета. Дело в том, что должностных лиц горсовета подозревают в растрате бюджетных средств.

Полицейские изъяли компьютерную технику, деньги и бухгалтерскую документацию по использованию бюджетных средств в сфере капитального строительства объектов инфраструктуры города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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Сейчас правоохранители будут проверять, не была ли завышена стоимость выполненных работ и строительных материалов, а также соответствуют ли объемы выполненных работ заявленным в документации.

Изъятая документация будет тщательно исследоваться в ходе экспертиз. После проведения соответствующих следственных действий будут принимать дальнейшие процессуальные решения,

- говорится в пресс-службе полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 191 о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Если вину чиновников докажут, то им грозит: