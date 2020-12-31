Полиция предложила Виталию Шабунину охрану: детали
Правоохранители предложили Виталию Шабунину меры безопасности. Ранее под помещениями тещи и матери руководителя Центра противодействия коррупции обнаружили гранаты.
Расследованием инцидентов с гранатами занимаются правоохранители в Ровно и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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В Ровно досудебное расследование проводят по фактам хулиганства и угрозы убийством. В Киеве квалификация пока неизвестна.
Учитывая эти события Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. В случае согласия, их будут обеспечивать полицейские Киева,
– говорится в сообщении Нацполиции.
Что известно об инцидентах с гранатами
Правоохранители рассказали, что 30 декабря вечером от одного из жителей Ровно поступила информация о взрывных устройствах под дверью одной из квартир. В доме была только мать Шабунина. Женщину и еще 5 жителей подъезда эвакуировали.
Эксперты установили, что самодельное взрывное устройство смастерили на основе 2 гранат.
Сотрудники отдела взрывотехнической службы полиции области изъяли два корпуса гранат Ф-1 без средств подрыва, их отправят на экспертизу,
– рассказали в Нацполиции.
31 декабря взрывное устройство уже подложили под дверь тещи руководителя ЦПК – в Святошинском районе Киева. Эту квартиру сдают в аренду. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и решают вопрос о квалификации дела.
Главное о предыдущих угрозах Шабунину
- В конце июля неизвестные подожгли дом Шабунина. Тогда там находились родители его жены. Их спасла соседка.
- Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного уничтожения имущества.
- Сам Шабунин настаивает, что это было покушение на убийство.
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