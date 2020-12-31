Правоохранители предложили Виталию Шабунину меры безопасности. Ранее под помещениями тещи и матери руководителя Центра противодействия коррупции обнаружили гранаты.

Расследованием инцидентов с гранатами занимаются правоохранители в Ровно и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В Ровно досудебное расследование проводят по фактам хулиганства и угрозы убийством. В Киеве квалификация пока неизвестна.

Учитывая эти события Виталию Шабунину будут предложены меры безопасности. В случае согласия, их будут обеспечивать полицейские Киева,

– говорится в сообщении Нацполиции.

Что известно об инцидентах с гранатами

Правоохранители рассказали, что 30 декабря вечером от одного из жителей Ровно поступила информация о взрывных устройствах под дверью одной из квартир. В доме была только мать Шабунина. Женщину и еще 5 жителей подъезда эвакуировали.

Эксперты установили, что самодельное взрывное устройство смастерили на основе 2 гранат.

Сотрудники отдела взрывотехнической службы полиции области изъяли два корпуса гранат Ф-1 без средств подрыва, их отправят на экспертизу,

– рассказали в Нацполиции.

31 декабря взрывное устройство уже подложили под дверь тещи руководителя ЦПК – в Святошинском районе Киева. Эту квартиру сдают в аренду. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и решают вопрос о квалификации дела.

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