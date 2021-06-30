Полиция поймала еще одного "криминального авторитета" из санкционного списка СНБО
Источник:фейсбук Татьяны Погукай
На Луганщине 29 июня правоохранители разоблачили 3 граждан Грузии. Один из них оказался "криминальным авторитетом", которого Совет по нацбезопасности и обороны внес в санкционный список.
О задержании злоумышленников в сети сообщил начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.
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На Луганщине разоблачили "криминального авторитета"
Полицейские в сотрудничестве с представителями Службы безопасности Украины 29 июня во время проведения отработки оперативной информации разоблачили 3 граждан Грузии.
Выяснилось, что один из мужчин является "криминальным авторитетом". Проверка показала, что злоумышленник находится в санкционном списке СНБО.
Сейчас полиция совместно с Государственной миграционной службой решает вопрос о принудительном возвращении мужчин в страну их происхождения.
Полиция поймала на Луганщине "криминального авторитета" / Фейсбук Татьяны Погукай
Санкции СНБО против криминалитета: коротко
- СНБО 14 мая одобрил санкции против 557 "воров в законе" и 111 "криминальных авторитетов". Большинство из них – иностранцы, в списке также оказались главари боевиков с Донбасса и так называемый "лидер" оккупированного Крыма.
- С тех пор украинские правоохранители начали активно задерживать преступников и депортировать их с территории Украины.
- 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине больше нет "воров в законе", в то же время "криминальных авторитетов" тогда было еще 42.