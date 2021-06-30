О задержании злоумышленников в сети сообщил начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

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На Луганщине разоблачили "криминального авторитета"

Полицейские в сотрудничестве с представителями Службы безопасности Украины 29 июня во время проведения отработки оперативной информации разоблачили 3 граждан Грузии.

Выяснилось, что один из мужчин является "криминальным авторитетом". Проверка показала, что злоумышленник находится в санкционном списке СНБО.

Сейчас полиция совместно с Государственной миграционной службой решает вопрос о принудительном возвращении мужчин в страну их происхождения.



Полиция поймала на Луганщине "криминального авторитета" / Фейсбук Татьяны Погукай

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