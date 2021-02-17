Полиция открыла 5 уголовных производств в отношении 29-летней стоматолога Инны Кравчук из Ровно. Она жестоко избивала и запугивала детей – своих несовершеннолетних пациентов. Сама же Кравчук заверила, что своей вины не признает.

Правоохранители отметили, что одно дело возбудили за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Другие 4 производства – за умышленное легкое телесное повреждение.

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На Инну Кравчук массово жаловались

Правоохранители рассказали, что 5 родителей обратились в полицию с заявлениями. Известно, что 2 из них опознали своих детей на видео, которые обнародовали в соцсети.

Среди новых заявителей есть трое 28-летних жителей Ровенской области. Их дети получили телесные повреждения и психологическую травму во время лечения зубов у этого стоматолога в 2020 году. Как отметили родители, детям было от 3 до 6 лет.

Что сказала стоматолог

В полиции заверили, что стоматолог пока не лечит. Правоохранители уже разговаривали с ней. Во время первого разговора она отказалась признать свою вину. Инна Кравчук уверяла, что никого не била.

Известно, что сейчас женщина не выходит на связь. В то же время адвокат показаний от имени клиентки не дает.

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