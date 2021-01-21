Полиция открыла уголовное производство по поводу пожара в пансионате Харькова
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове. В то же время решают вопрос о задержании владелицы пансионата.
Сейчас известно о гибели 15 человек, еще 5 находятся в больнице. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.
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Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.
"Поскольку она (владелица пансионата – 24 канал) находится на больничном, возле ее квартиры выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан в порядке статьи 208 УПК", – заявил Арсен Аваков.
Согласно его информации, трех человек из состава обслуживающего персонала доставили в полицию, их опрашивают.
Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Сейчас уже создана правительственная комиссия, которая будет работать на месте трагедии,
- заметил Арсен Аваков.
Министр внутренних дел Украины добавил, что все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству.
Пожар в доме престарелых: главное
- В доме престарелых в Харькове 21 января вспыхнул пожар на улице Нижняя Гиевская, 150б.
- Загорелось 2-этажное здание, переоборудованное под дом престарелых.
- На данный момент известно о 15 жертвах и 9 пострадавших. Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
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