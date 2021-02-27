Полиция открыла уголовное производство из-за пожара в Черновицкой местной больнице. В огне погиб человек, еще один в реанимации.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства пожара. В частности, полиция назначила ряд экспертиз.

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По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за того, что один из пациентов не соблюдал правила пожарной безопасности. Эпицентром трагедии стало отделение, где лечат зараженных COVID-19.

В огне погиб 76-летний пациент больницы. Еще один буковинец – 77-летний мужчина – получил 70% ожогов тела. Сейчас за жизнь борются медики.

Пожар в Черновцах: что известно