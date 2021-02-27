Полиция открыла уголовное производство из-за пожара в Черновцах
Полиция открыла уголовное производство из-за пожара в Черновицкой местной больнице. В огне погиб человек, еще один в реанимации.
Источник:Нацполиция
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства пожара. В частности, полиция назначила ряд экспертиз.
Актуально В Харькове воспитатели свечой сожгли частный детсад: фото, видео
По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за того, что один из пациентов не соблюдал правила пожарной безопасности. Эпицентром трагедии стало отделение, где лечат зараженных COVID-19.
В огне погиб 76-летний пациент больницы. Еще один буковинец – 77-летний мужчина – получил 70% ожогов тела. Сейчас за жизнь борются медики.
Пожар в Черновцах: что известно
- 27 февраля пожар вспыхнул в черновицкой городской клинической больнице №1. Там лечили "ковидных" пациентов.
- Спасателям удалось эвакуировать 20 пациентов.
- К сожалению, в результате пожара один пациент погиб.
- Полиция прорабатывает различные версии пожара.
- Впоследствии мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что возгорание не связано с электропроводкой. Также не было взрыва кислородного баллона.
- Впоследствии некоторые СМИ сообщили, что огонь мог вспыхнуть в результате самоподжога одного из пациентов. Однако эту информацию опровергли.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter