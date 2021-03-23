Полицейские открыли еще одно уголовное производство по факту событий на акции под Офисом Президента 20 марта. Дело касается умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Кроме того, прокуроры согласовали подозрения нескольким активным участникам. В ближайшее время правоохранители вручат их.

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Новое дело за акцию под ОП

Следователи столичной полиции по факту событий под ОП начали еще одно уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества,

– говорится в сообщении.

Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

В министерстве также отметили, что традиционно на месте проведения акции работали правоохранители, однако участники не реагировали на их призывы соблюдать законодательство.

"Организаторы заранее планировали спровоцировать столкновения со стражами порядка и, как следствие, применение силы во время пресечения правонарушений", – говорят в МВД.

В ведомстве также отметили, что во время акции никаких противостояний не произошло: ни полиция, ни протестующие не получили телесные повреждения. Зато были повреждены фасад и двери ОП.

Протест под Офисом Президента: коротко