Донетчина без тепла: полиция открыла дело против "Донецкоблгаза"
В Донецкой области полиция открыла уголовное дело против ПАО "Донецкоблгаз" за прекращение подачи газа. Производство касается статьи о самоуправстве.
Источник:Фейсбук Павла Кириленко
Председатель Донецкой ОГА отметил, что поставщик отключил газ в 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго" несмотря на прогнозируемое снижение температуры воздуха до -7 градусов.
Важно В Донецкой области начали возобновлять поставки газа, – ОГА
Чиновник поблагодарил правоохранителей, которые мгновенно отреагировали на многочисленные обращения жителей и реализовали комплекс срочных мер.
Открыли уголовные производства, осуществили соответствующие следственные действия, выехали на места и объекты, которые были отключены от газоснабжения, зафиксировали факты противоправных действий,
– заявил Кириленко.
Он подчеркнул, что сейчас ситуацию с газоснабжением держит на личном контроле.
По словам Кириленко, "Донецкоблгаз" эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом:
- 3 048 жилых домов,
- 91 школу,
- 93 детских сада,
- 67 больниц
- 574 объекта другой инфраструктуры.
Председатель ОГА подчеркнул, что "самоуправные действия "Донецкоблгаза" угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления".
Смотрите видеообращение Павла Кириленко:
Что известно об отключении газа в Донецкой области
- Утром 6 марта жители Донецкой области остались без тепла. Все потому, что поставки газа для "Донецктеплокоммунэнерго" прекратили.
- От поставки предприятие отключил "Донецкоблгаз". Там сказали, что у поставщика есть задолженность – 1,5 миллиарда гривен. В облгазе заявили, что, согласно закону, должны были так сделать.
- Ночью на 7 марта поставки газа начали возобновлять.
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