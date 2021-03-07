В Донецкой области полиция открыла уголовное дело против ПАО "Донецкоблгаз" за прекращение подачи газа. Производство касается статьи о самоуправстве.

Председатель Донецкой ОГА отметил, что поставщик отключил газ в 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго" несмотря на прогнозируемое снижение температуры воздуха до -7 градусов.

Важно В Донецкой области начали возобновлять поставки газа, – ОГА

Чиновник поблагодарил правоохранителей, которые мгновенно отреагировали на многочисленные обращения жителей и реализовали комплекс срочных мер.

Открыли уголовные производства, осуществили соответствующие следственные действия, выехали на места и объекты, которые были отключены от газоснабжения, зафиксировали факты противоправных действий,

– заявил Кириленко.

Он подчеркнул, что сейчас ситуацию с газоснабжением держит на личном контроле.

По словам Кириленко, "Донецкоблгаз" эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом:

3 048 жилых домов,

91 школу,

93 детских сада,

67 больниц

574 объекта другой инфраструктуры.

Председатель ОГА подчеркнул, что "самоуправные действия "Донецкоблгаза" угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления".

Смотрите видеообращение Павла Кириленко:

Что известно об отключении газа в Донецкой области