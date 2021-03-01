Вблизи Стрыя на Львовщине произошло ДТП с участием нардепа Александра Дубинского. Полиция уже открыла производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Как пояснил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, в которую попал нардеп.

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В ближайшее время медики предоставят выводы относительно телесных повреждений участников ДТП. По данным источников "Украинской правды", за рулем автомобиля находился сам Дубинский.

По предварительной информации, авто народного депутата выехало на встречную полосу и столкнулось с другой машиной. В то же время известно, что все участники аварии, скорее всего, были трезвыми.

Справка. СМИ сообщили, что водителя и пассажира авто, с которым столкнулся Дубинский, отвезли в больницу. В то же время в полиции 24 каналу сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

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