Полиция открыла дело из-за ДТП с Дубинским
Вблизи Стрыя на Львовщине произошло ДТП с участием нардепа Александра Дубинского. Полиция уже открыла производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Источник:"Украинская правда"
Как пояснил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, в которую попал нардеп.
Подробнее Дубинский попал в ДТП на Львовщине
В ближайшее время медики предоставят выводы относительно телесных повреждений участников ДТП. По данным источников "Украинской правды", за рулем автомобиля находился сам Дубинский.
По предварительной информации, авто народного депутата выехало на встречную полосу и столкнулось с другой машиной. В то же время известно, что все участники аварии, скорее всего, были трезвыми.
Коротко о Дубинском
- Украинский нардеп, против которого ввели санкции в США. Все – из-за обвинений во вмешательстве в американские выборы.
- Офис генпрокурора открыл против него 2 уголовных производства. Дела возбудили по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
- В начале февраля Дубинского исключили из фракции "Слуги народа". Соответствующее решение поддержали 198 нардепов, 29 проголосовали против.
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