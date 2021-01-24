В Харькове правоохранители разыскали похищенного 26-летнего местного мужчину. Потерпевшего вывезли в Кировоградскую область и силой удерживали в подвале.

Полицейские освободили заложника и задержали 2 злоумышленников, которые присматривали за ним. Об этом информирует пресс-служба полиции Харьковской области.

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Что известно о похищении мужчины

21 января около 15:00 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение от очевидца о похищении человека.

Он рассказал, что на парковке торгового центра на улице Академика Павлова 3 неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes мужчину. Тот пытался сопротивляться, но безуспешно.

На указанном месте правоохранители обнаружили автомобиль Лексус, на котором передвигался потерпевший, а также его личные вещи, документы и деньги.

Полицейские освободили харьковчанина, которого силой удерживали на Кировоградщине / Фото полиции Харьковщины

Полицейские освободили харьковчанина, которого силой удерживали на Кировоградщине / Фото полиции Харьковщины

Что известно о похищенном

Родственники похищенного 26-летнего харьковчанина сообщили, что он нигде не работал и часто помогал отцу, который ведет бизнес в ТЦ "Барабашово".

Также в семье нет никаких кредитов или долгов.

Друзья мужчины также заявили, что ему никто не угрожал.

Как полицейские расследовали дело

Следователи открыли уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Во всей области ввели план "Перехват".

Во время просмотра городских камер видеонаблюдения правоохранители отследили маршрут похитителей.

Впоследствии в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги работники уголовного розыска обнаружили сожженный автомобиль, на котором перевозили похищенного мужчину.

Оперативники установили место, где удерживали его, и 23 января во время спецоперации харьковские и кировоградские правоохранители освободили похищенного.

Полицейские освободили харьковчанина, которого силой удерживали на Кировоградщине / Фото полиции Харьковщины

Полицейские освободили харьковчанина, которого силой удерживали на Кировоградщине / Фото полиции Харьковщины

Полицейские освободили харьковчанина, которого силой удерживали на Кировоградщине / Фото полиции Харьковщины

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Что рассказал пострадавший

Днем 21 января он приехал в отделение почты, чтобы отправить посылку. Неожиданно к нему подошли 3 неизвестных, один из которых начал его душить. Его силой запихнули в автомобиль Mercedes-Benz черного цвета, натянули на глаза шапку, а руки связали. Некоторое время они ехали, а потом заложника пересадили в другой автомобиль, на котором привезли к дому, где и удерживали его несколько дней.

Пострадавший был связан веревками, его постоянно били и унижали, но никаких требований к нему не выдвигали. После освобождения харьковчанину оказали медицинскую помощь.

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Злоумышленников задержали

Полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины 2 мужчин 46 и 45 лет, которые охраняли похищенного.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают личность заказчика преступления, а также его мотивы, которые побудили пойти на похищение человека.

Полицейские освободили харьковчанина, которого силой удерживали на Кировоградщине / Фото полиции Харьковщины