Полиция опровергла снятие охраны с экс-руководителя Главного управления разведки Василия Бурбы, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев". Ранее об этом утверждал журналист Юрий Бутусов.

Да, в полиции заявили, что информация о снятии охраны с Бурбы – это только слухи.

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Что говорят в полиции

Правоохранители утверждают, что Бурбу и его семью круглосуточно охраняют спецподразделения полиции. Отметили, что их будут охранять до тех пор, пока будет существовать угроза жизни и здоровью.

Кроме того, добавили, что Бурба выполнял особо важные задачи для защиты Независимости и территориальной целостности Украины, в частности, на оккупированных территориях.

Что говорил Бутусов

Журналист, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Бурбу и его семью без предупреждения выселили из дома в Конча-Заспе, который охраняли. По словам Бутусова, доверенное лицо президента Владимира Зеленского якобы предложило Бурбе назначение послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами". Последний якобы отказался, за что получил угрозы.

Обратите внимание! Официальной причиной выселения из дома назвали ремонт, проведенный семьей Бурбы без согласования с ГУД.

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