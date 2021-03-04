В полиции опровергли снятие охраны с экс-руководителя ГУР, что свидетельствовал о "вагнеровцах"
Полиция опровергла снятие охраны с экс-руководителя Главного управления разведки Василия Бурбы, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев". Ранее об этом утверждал журналист Юрий Бутусов.
Источник:Нацполиция
Да, в полиции заявили, что информация о снятии охраны с Бурбы – это только слухи.
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Что говорят в полиции
Правоохранители утверждают, что Бурбу и его семью круглосуточно охраняют спецподразделения полиции. Отметили, что их будут охранять до тех пор, пока будет существовать угроза жизни и здоровью.
Кроме того, добавили, что Бурба выполнял особо важные задачи для защиты Независимости и территориальной целостности Украины, в частности, на оккупированных территориях.
Что говорил Бутусов
- Журналист, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Бурбу и его семью без предупреждения выселили из дома в Конча-Заспе, который охраняли.
- По словам Бутусова, доверенное лицо президента Владимира Зеленского якобы предложило Бурбе назначение послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами".
- Последний якобы отказался, за что получил угрозы.
Дело "вагнеровцев": что нужно знать
- Еще в июле 2020 года в санатории вблизи Минска задержали 33 россиян, причастных к ЧВК "Вагнера".
- Белорусские власти подозревали их в подготовке беспорядков перед выборами.
- В августе в СМИ появилась информация о том, что задержанных российских боевиков на самом деле планировали задержать украинские спецслужбы.
- Однако в СБУ это назвали фейком и информационным вбросом.
- Правда, в декабре 2020 года расследователи Bellingcat заявили, что нашли доказательства плана спецоперации, которую разработали ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ.
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