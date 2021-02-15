В Луганской области вандалы повредили памятник Героям-добровольцам. Полицейские нашли злоумышленников, один из них оказался несовершеннолетним.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках открытого уголовного производства полиция вместе со Службой безопасности Украины установила личности правонарушителей и место их пребывания.

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Что известно о вандалах

Памятник Героям-добровольцам повредили 14-летний и 19-летний парни. Оба являются жителями Лисичанска.

Сейчас следователи проводят с ними неотложные следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения правонарушения.

Повреждение монумента в Лисичанске: что известно

К полицейским сообщение о поврежденном памятнике Героям-добровольцам поступило 13 февраля, в 22:40.

По данному факту сразу открыли уголовное производство. После этого полиция начала розыск злоумышленников.

Что известно об этом памятнике? Расположен на перекрестке улиц Красная и Октябрьская. Торжественное открытие монумента состоялось 14 октября 2020 года. Деньги на изготовление по призыву активистов в фейсбуке собрали всего за несколько дней.



Полиция нашла злоумышленников / Фото Нацполиции



Ребята повредили памятник Героям-добровольцам / Фото Нацполиции