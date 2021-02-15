В Лисичанске повредили памятник Героям-добровольцам: полиция нашла вандалов – фото
В Луганской области вандалы повредили памятник Героям-добровольцам. Полицейские нашли злоумышленников, один из них оказался несовершеннолетним.
Источник:Нацполиция
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках открытого уголовного производства полиция вместе со Службой безопасности Украины установила личности правонарушителей и место их пребывания.
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Что известно о вандалах
Памятник Героям-добровольцам повредили 14-летний и 19-летний парни. Оба являются жителями Лисичанска.
Сейчас следователи проводят с ними неотложные следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения правонарушения.
Повреждение монумента в Лисичанске: что известно
- К полицейским сообщение о поврежденном памятнике Героям-добровольцам поступило 13 февраля, в 22:40.
- По данному факту сразу открыли уголовное производство. После этого полиция начала розыск злоумышленников.
Что известно об этом памятнике?Расположен на перекрестке улиц Красная и Октябрьская. Торжественное открытие монумента состоялось 14 октября 2020 года. Деньги на изготовление по призыву активистов в фейсбуке собрали всего за несколько дней.
Полиция нашла злоумышленников / Фото Нацполиции
Ребята повредили памятник Героям-добровольцам / Фото Нацполиции
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