В селе Подпечеры Ивано-Франковской области неизвестные повредили памятник Тарасу Шевченко – они сняли Кобзарю голову. К счастью, полицейские уже установили личности вандалов.

Кто обезглавил Шевченко

Виновных разыскали 6 марта. По данным правоохранителей, ими оказались двое 18-летних местных жителей.

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По данному факту уже начали уголовное производство из-за хулиганства.

"5 марта, утром, в полицию поступило сообщение, что в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной общины в течение ночи неизвестные лица повредили бюст постамента Тарасу Шевченко", – рассказали правоохранители.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта с установленного постамента и поставили ее возле памятника.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили всех возможных свидетелей и в ходе проведенных следственных действий установили и разыскали хулиганов,

– заявили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении.

Отметим, инцидент произошел возле местного Дома культуры.