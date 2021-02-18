В Ровно правоохранители установили местонахождение детского врача-стоматолога, которую подозревают в издевательстве и избиении детей. Правоохранители уже подготовили ходатайство в суд.

Врача нашли в частном доме, где она зарегистрирована, однако по-прежнему не проживала.

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Стоматологу вручили подозрение

Правоохранители вручили ей уведомление о подозрении. Однако подозреваемая не дает никаких показаний.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде личного обязательства.

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