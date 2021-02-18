Полиция нашла "пропавшего" стоматолога из Ровно и вручила ей подозрение
В Ровно правоохранители установили местонахождение детского врача-стоматолога, которую подозревают в издевательстве и избиении детей. Правоохранители уже подготовили ходатайство в суд.
Источник:Фейсбук полиции Ровненской области
Врача нашли в частном доме, где она зарегистрирована, однако по-прежнему не проживала.
Ранее Сообщение о подозрении вручили отцу: стоматолог из Ровно загадочно исчезла
Стоматологу вручили подозрение
Правоохранители вручили ей уведомление о подозрении. Однако подозреваемая не дает никаких показаний.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде личного обязательства.
Скандал в детской стоматологии на Ровненщине: детали
- Ранее жительница Ровно опубликовала в фейсбуке фото, на котором изображен 5-летний ребенок с гематомами на шее и руках. Мама маленькой пациентки написала, что травмы – результат посещения местного стоматолога.
- В комментариях под снимком многие родители написали, что их дети также пострадали от лечения у этого стоматолога.
- Впоследствии выяснилось, что врач даже била маленьких пациентов "головой о кушетку".
- Полицейские начали расследование в отношении стоматолога.
- Детский омбудсмен заявил, что "насилию над ребенком нет оправдания".
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