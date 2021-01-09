В Тернополе решили не вводить локдаун. По словам мэра города Сергея Надала, полиция начала массово штрафовать предпринимателей.

Надал говорит, что детей могут не выпустить на обучение

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может таки ввести жесткий карантин с 11 января. Об этом Надал написал в фейсбуке.

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Несмотря на решение городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, полиция начала массово штрафовать предпринимателей. Хотя показатели заболеваемости свидетельствуют: количество вновь выявленных больных 8 января – 36, 9 января – 27. Эти показатели значительно меньше, чем были, например, осенью,

– отметил Надал.

Мэр отметил, что по его информации, полицейские не допустят детей на учебу, а против руководителей учебных заведений будут нарушать производства.

Что известно о локдауне в Тернополе

С 8 по 24 января в Украине действует локдаун. Несмотря на решение правительства, в Тернополе решили не вводить жесткий карантин. Предпринимателям разрешили работать по своему усмотрению, поэтому открыты некоторые магазины и заведения общественного питания.



Что известно о локдауне в Украине / Инфографика 24 канала