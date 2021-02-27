В Киеве 27 февраля должна начаться бессрочная акция протеста в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко. Правоохранители начали готовиться с самого утра.

По информации координаторов акции, правоохранители заполонили центр столицы Украины. На обнародованном видео можно увидеть десяток полицейских автомобилей.

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Известно, что правоохранители выборочно останавливают и проверяют автомобили, которые движутся в сторону центра Киева. В то же время ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обещал, что в столице не будет никаких заграждений и граждане смогут "свободно, мирно, без оружия, митинговать на Банковой".

Правоохранителями будут проводиться меры общественной безопасности, которые будут необходимы для того, чтобы акция была мирной. Но, если некоторые люди будут призывать к насилию, то мы будем эти действия фиксировать и привлекать к ответственности в случае наступления последствий,

– отметил он.

Геращенко отметил, что украинцы имеют право на митинг, но, подчеркнул он, мирный. Заместитель главы МВД попросил "не бить полицейских и нацгвардейцев, не брызгать им в глаза слезоточивым газом".

В центре Киева стоят полицейские автомобили: смотрите видео

Заметим, что 23 февраля во время протеста в поддержку Сергея Стерненко в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Тогда на столкновениях пострадали 27 правоохранителей. Работники полиции и Нацгвардии получили ожоги глаз, так как в них кидали зажженные файеры. В то же время 24 активистов задержали.

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Акции протеста вспыхнули и в других городах Украины, но там они были мирными.

Приговор активисту Стерненко: главное

Одесский суд приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами.

с целью завладения его деньгами. Сам Стерненко ранее заявлял, что все дело базируется только на показаниях Щербича. Активист заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением, которое продиктовали судье.

В ответ на несправедливый приговор суда украинцы начали выходить на улицы. В целом акции в поддержку Стерненко анонсировали в более чем 20 городах Украины. Митинговали и в польской Варшаве.

Обратите внимание! Сторонники Сергея Стерненко объявили бессрочную акцию протеста и призвали приходить всех неравнодушных под Офис Президента в субботу, 26 февраля, в 12:00.