Готовятся к протестам в поддержку Стерненко: центр Киева заполонила полиция
В Киеве 27 февраля должна начаться бессрочная акция протеста в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко. Правоохранители начали готовиться с самого утра.
Источник:телеграм-канал "Самозахист"
По информации координаторов акции, правоохранители заполонили центр столицы Украины. На обнародованном видео можно увидеть десяток полицейских автомобилей.
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Известно, что правоохранители выборочно останавливают и проверяют автомобили, которые движутся в сторону центра Киева. В то же время ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обещал, что в столице не будет никаких заграждений и граждане смогут "свободно, мирно, без оружия, митинговать на Банковой".
Правоохранителями будут проводиться меры общественной безопасности, которые будут необходимы для того, чтобы акция была мирной. Но, если некоторые люди будут призывать к насилию, то мы будем эти действия фиксировать и привлекать к ответственности в случае наступления последствий,
– отметил он.
Геращенко отметил, что украинцы имеют право на митинг, но, подчеркнул он, мирный. Заместитель главы МВД попросил "не бить полицейских и нацгвардейцев, не брызгать им в глаза слезоточивым газом".
В центре Киева стоят полицейские автомобили: смотрите видео
Заметим, что 23 февраля во время протеста в поддержку Сергея Стерненко в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Тогда на столкновениях пострадали 27 правоохранителей. Работники полиции и Нацгвардии получили ожоги глаз, так как в них кидали зажженные файеры. В то же время 24 активистов задержали.
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Акции протеста вспыхнули и в других городах Украины, но там они были мирными.
Приговор активисту Стерненко: главное
- Одесский суд приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами.
- Сам Стерненко ранее заявлял, что все дело базируется только на показаниях Щербича. Активист заявил, что приговор против него является политически мотивированным решением, которое продиктовали судье.
- В ответ на несправедливый приговор суда украинцы начали выходить на улицы. В целом акции в поддержку Стерненко анонсировали в более чем 20 городах Украины. Митинговали и в польской Варшаве.
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