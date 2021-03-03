Полиция Капитолия предупредила об угрозе нового нападения – Голос Америки
В Вашингтоне усиливают меры безопасности вокруг здания Капитолия, где заседает Конгресс США. Полиция сообщила об угрозе нового нападения на здание в четверг, 4 марта.
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
Вероятный план штурма Капитолия готовит военизированная группа. Обсуждение планов нападения членов группы перехватило Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США.
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По информации СМИ, сторонники теории заговоров с QAnon считают, что 4 марта инаугурируют и вернут на пост предыдущего президента США Дональда Трампа. По их словам, в истории с 1793 до 1933 года инаугурация президентов США часто приходилась на 4 марта.
"Мы уже значительно усилили меры безопасности, включительно с созданием физической инфраструктуры и усилением численности, чтобы укрепить защиту Конгресса, общественности и наших полицейских", – говорится в заявлении полиции Капитолия США.
Новая стратегия внешней политики США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил новую стратегию внешней политики страны. По его словам, администрация Байдена планирует:
- восстановить лидерство американской дипломатии в мире;
- наладить отношения с союзниками;
- достойно противостоять своим оппонентам, в частности Китаю, России и Ирану.
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Ослабление карантина в США
Губернаторы сразу обоих штатов США – Техас и Миссисипи – решили ослабить карантинные ограничения. Несмотря на предостережения эпидемиологов на местах отменили требование носить маски и сняли ограничения на работу бизнеса. По словам губернаторов, количество больных COVID-19 продолжает снижаться, а вакцинация становится доступнее.
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