В Вашингтоне усиливают меры безопасности вокруг здания Капитолия, где заседает Конгресс США. Полиция сообщила об угрозе нового нападения на здание в четверг, 4 марта.

Вероятный план штурма Капитолия готовит военизированная группа. Обсуждение планов нападения членов группы перехватило Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США.

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По информации СМИ, сторонники теории заговоров с QAnon считают, что 4 марта инаугурируют и вернут на пост предыдущего президента США Дональда Трампа. По их словам, в истории с 1793 до 1933 года инаугурация президентов США часто приходилась на 4 марта.

"Мы уже значительно усилили меры безопасности, включительно с созданием физической инфраструктуры и усилением численности, чтобы укрепить защиту Конгресса, общественности и наших полицейских", – говорится в заявлении полиции Капитолия США.

Capitol Police say they "obtained intelligence that shows a possible plot to breach the Capitol by an identified militia group on March 4" & increased security.



The date has taken on significance for far-right conspiracy theorists who believe Trump will retake office on 03/04. pic.twitter.com/jBZEaTN0Ar — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) March 3, 2021

Новая стратегия внешней политики США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил новую стратегию внешней политики страны. По его словам, администрация Байдена планирует:

восстановить лидерство американской дипломатии в мире;

наладить отношения с союзниками;

достойно противостоять своим оппонентам, в частности Китаю, России и Ирану.

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Ослабление карантина в США

Губернаторы сразу обоих штатов США – Техас и Миссисипи – решили ослабить карантинные ограничения. Несмотря на предостережения эпидемиологов на местах отменили требование носить маски и сняли ограничения на работу бизнеса. По словам губернаторов, количество больных COVID-19 продолжает снижаться, а вакцинация становится доступнее.

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