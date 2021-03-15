На Херсонщине 14 марта задержали подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой. 15 марта полиция области провела пресс-конференцию по трагедии.

В брифинге принял участие начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин. Правоохранители отчитались о расследовании преступления.

Важно На Херсонщине похоронили убитую 7-летнюю Марию Борисову

Что известно о подозреваемом

Полицейские задержали 52-летнего мужчину по подозрению в убийстве девочки. Он все время скрывал тело ребенка, а затем отнес к месту, где уже проводили поиски. Предполагаемого злоумышленника взяли под стражу.

В Нацполиции рассказали, что подозреваемый хотел покончить жизнь самоубийством. Когда правоохранители зашли в его дом, то увидели, что мужчина лежал с порезанными венами. По словам главы полиции Игоря Клименко, подозреваемому оказали помощь, чтобы он мог ответить за свое преступление.

Отметим, ранее глава села Счастливое Роман Пустовой говорил, что местные жители готовятся совершить самосуд над убийцей Маши.

Смотрите видео брифинга полиции:

Главное об убийстве Марии Борисовой

7 марта в селе Счастливое пропала 7-летняя Маша. Днем ребенок играл с другими на улице, а вечером мать обнаружила, что та исчезла.

Девочку искали несколько дней, а 11 марта нашли мертвой. Ее тело обнаружили в полиэтиленовом мешке в сарае.

По предварительным данным, Марию задушили и изнасиловали.

Читайте также Она не могла бежать на остановку, – отец 7-летней Марии Борисовой об обстоятельствах убийства